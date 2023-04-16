Koyun eti, dana eti, bu fiyatları da anlat ey Nebati…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre bile bir önceki aya göre yüzde 19,9 ve yılbaşından bu yana yüzde 60 zamlanan dana etine halk ulaşmazken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaptığı koyun eti açıklamaları tepki topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP ve MHP milletvekillerine “safranlı pilav eşliğinde mantar soslu dana fileto”yla verdiği iftar yemeğinin ardından katıldığı canlı yayında konuşan Nebati “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” demişti. Nebati’nin bu sözleri tepkilere neden olmuştu.

Nebati dün de Mersin’de yaptığı konuşmada da koyun eti açıklamalarına devam etti ve şu ifadelere yer verdi:

“Geçen televizyonda koyun eti yiyelim birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor dedim. Koyun eti yağlıdır, güzeldir. Koyun eti güç verir. Koyun eti yağıyla sütüyle bu şehre de ülkeye de en güzel tadı verir.”

FİYATLAR NEBATİ DÖNEMDE NE OLDU?

Büyük şehirlerde koyun eti doğrudan koyun eti adıyla satılmıyor. Kasap ve marketlerde iki türlü et var biri dana eti diğeri ise kuzu eti. Israrla koyun eti öneren Nebati 2 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. O tarihte dana etinin kilosu 92 lira kuzu etinin kilosu ise 113 liraydı. TZOB verilerine göre Mart 2023 sonu itibariyle dana etinin fiyatı 255, kuzu etinin fiyatı ise 266 lira… Nebati’nin görev yaptığı yaklaşık 16 aylık dönemde et fiyatlarının yaklaşık 2,5 kat arttığı görülüyor.