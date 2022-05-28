Kozan’da 6 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde bu saat 20.15’te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme ve çevre ilçelerden gelen 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılması engelledi. Yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alınrak bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 1,5 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından “Dualarımız Ormanın Kahramanlarına. Adana Kozan’da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz” açıklamasını yapmıştı. DHA

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