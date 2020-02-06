‘Kozmik Enerji’ ile önce İranlıları sonra Türkleri yoldular

İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları “Kozmik Enerji” isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran çeteyi belirleyerek çalışma başlatmıştı. Takibe alınan çetenin internet üzerinden verdikleri reklam ve ilanlarla sahip oldukları şirketlerden kar payı verme vaadiyle binlerce dolar aldıkları ortaya çıktı.

LÜKS HAYAT PAYLAŞIMLARI GÜVEN KAZANMAK İÇİN…

Ayrıca villalarda yaşayan ve son model araç kullanan çete üyelerinin lüks bir yaşam sürdükleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından sürdükleri lüks yaşama ait fotoğrafları paylaşarak mağdurların ilgisini çektikleri, böylece güvenlerini daha kolay kazandığı öğrenildi.

YAKALANDILAR

Yaklaşık 5 ay süren araştırma ve takiplerin ardından üyeleri belirlenen çeteye yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2’si kadın 8 şüpheli emniyete götürüldü.

100 MİLYONU TÜRKİYE’DEN 500 MİLYON LİRALIK VURGUN

Emniyette yapılan sorgulamalarda çetenin İran’da 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra açılan davalar sebebiyle Türkiye’ye geldikleri öğrenildi. Şüphelilerin saadet zinciri yöntemiyle 100 milyonu Türkiye’den olmak üzere 500 milyon dolarlık vurgun yaptıkları öne sürüldü.

MAĞDURLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Çeteye parasını kaptıran dolandırıcılık mağdurları ise emniyete gelerek şüphelilere tepki gösterdi. Emniyete gelen İranlı mağdurlar cep telefonu kameralarıyla görüntü çekerken, şüphelilere sözlü tepki gösterdi