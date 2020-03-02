KPSS 2020/4 sonuçları ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için ipucu veren tarih…

Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımı için gerçekleştirilen KPSS 2020/4 tercih sonuçları merakla araştırılıyor. Peki, KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık personeli alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş dönemdeki tercih süreci açıklanma tarihi için ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık’ta açıklanmıştı. Geçmiş süreçlere göre sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.