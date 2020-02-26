KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Personel Alımı tercih sonuçları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımı 20 Şubat’ta son buldu. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanıldı. Başvurularını tamamlayan adaylar ÖSYM’den gelecek KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklamasını bekliyor.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olamasa da geçtiğimiz yılın açıklanma tarihi ipucu veriyor. 2019’da sonuçlar 8 gün içerinde açıklanmıştı. ÖSYM tercih sonuçlarını bu yıl da aynı sürede açıklarsa sonuçların 28 Şubat Cuma günü erişime açılması beklenebilir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.