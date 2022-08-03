KPSS skandalına tepki: Balık baştan kokar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KPSS skandalına ilişkin “Tuz koktu arkadaşlar. ÖSYM Başkanı’nı görevden alarak olmaz. Bunun müsebbibi bu iktidar. Bu liyakatsizliği ortaya koyan, insanımızı mağdur eden, KPSS sınavlarından sonra sözlü sınavlarda ayrımcılık yapan da bu yapı. Balık baştan kokar” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan Yerel Yönetimler Heyeti, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tunceli İl Başkanlığı’nda basın toplantısında konuştu.

“EV PARASI GİBİ KİRA ÖDEMEYE BAŞLADIK”

Torun, Erdoğan’ın sosyal konutlarla ilgili bir açıklama yaptığını hatırlatarak, “2002’den beri açıklama yapıyor. Paketler açıklıyor ama mağdur olan hep vatandaşımız. Bu ülkenin kaynaklarını sarayın etrafındaki bir avuç insana verirken halk çözüm bekliyor. 3 ay önce 0,99 faizle konut kredisi müjdesi vermişti.

1 milyonluk ev için ödeme 15 bin liraya dayandı. Bunu müjde olarak verdin ama vatandaşımız böyle bir hizmete ulaşamaz oldu. Hani bizi kira öder gibi ev sahibi yapacaktı ama ev parası gibi kira ödemeye başladık. 20 yıl önce de aynı vaatleri sundular. Hala torbadan onları çıkarıp yeni bir şeymiş gibi vatandaşa sunuyorlar, hala algı yönetimi peşindeler.” şeklinde konuştu.

“ÖSYM BAŞKANI’NI GÖREVDEN ALARAK OLMAZ”

KPSS sınavında yaşandığı iddia edilen kopya skandalı da Torun’un gündemindeydi. Torun, “Tuz koktu arkadaşlar. ÖSYM Başkanı’nı görevden alarak olmaz. Bunun müsebbibi bu iktidar. Bu liyakatsizliği ortaya koyan, insanımızı mağdur eden, KPSS sınavlarından sonra sözlü sınavlarda ayrımcılık yapan da bu yapı. Balık baştan kokar.

Baştaki her türlü adaletsizliği, usulsüzlüğü yaparsa onun altındakiler de her türlü adaletsizliği yapmaya çalışır. Bunun da mutlaka takipçisi olacağız. Sözlü sınavlarını da kaldıracağız KPSS de şeffaf açık ve hiç kimsenin ötekileştirilmediği hakkaniyet ölçüsünde bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN DÖVİZİNİ TAKİP EDECEĞİNE 128 MİLYAR DOLARIN HESABINI VER”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu eleştiren Torun, şöyle konuştu: “Bunların bürokratları da siyaset yapmaya başladı. Merkez Bankası artık sanayiciyi tehdit eder hale geldi. ‘Kredi ile döviz alanların listesi elimizde’ dedi. Demek ki herkesi fişlemişsin. Vatandaşın dövizini takip edeceğine Merkez Bankası önce 128 milyar doların hesabını versin. Aralık ayında bir gecede dolar 18 liraya çıktı, birileri 18 liradan dolar sattı. Ertesi gün dolar düştü kim kazandı kim kaybetti belli değil. Bunun hesabını veremeyenler şimdi tehdit diline, korkutmaya başladı.”

“KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK”

Son olarak CHP’li belediyelere iktidar tarafından ayrımcılık yapıldığını söyleyen Torun, “Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları vermiyor. Türkiye Belediyeler Birliği maalesef yandaşa, Çevre, Şehircilik Bakanlığı, diğer bakanlıklar yandaşa… Peki CHP’li ve diğer belediyeleri vatandaş seçmedi mi? Bunlar ayrıştırıcı anlayışıyla bu ülkeyi karanlık bir noktaya taşıdılar.

Şu anda belediyelerimiz yurt dışından uygun ucuz krediler buldular, 20 milyar lira ama sarayda bekliyor tek bir imzaya ihtiyacı var. Çıkıyor ondan sonra ‘biz ayrıştırmıyoruz’ diyorlar. Belediyelerimizle devleti yarıştırmaya çalışıyorlar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Finans Merkezi’nin altından geçen metro hattı için kredi buldu 8 aydır imza bekliyor.

Birçok belediyemiz şu anda kredi bulmuş yatırım yapacak ama diyor ki ‘hayır ben seni çalıştırmam.’ Erdoğan ne yaparsan yap başaramayacaksın. Gidiyorsun, panik içindesin. Bari giderayak bu kadar zarar verme. Milletine acı. Bu insanlar seni 20 yıl iktidarda tuttu. Eğer biraz vicdan sahibiysen bu insanlara bu kadar eziyet etme. Tunceli’yi yıllarca ihmal ettiniz. Bu bölgeyi ötekileştirdiniz. Yatırım yapmadınız. Bu bölgenin hakkını yediniz. İnşallah geliyor gelmekte olan. İktidarımızda bu adaleti sağlayacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu’ndan KPSS açıklaması: Tuz koktu İlginizi Çekebilir İYİ Parti’den KPSS skandalı hakkında suç duyurusu