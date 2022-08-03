‘KPSS VE ÖSYM’de olanlar cemaatler arası savaş, KPSS iptal edilsin’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel mecliste ÖSYM Başkanının görevden alınması olayı ile ilgili açıklama yaptı. Bu işin bir operasyon olabileceğini ileri süren Adıgüzel, devletin tüm kurumlarının tarikatlar ve cemaatler arası bir savaşın sahnesi haline getirildiğini iddia etti.

İsmail AKDUMAN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise mecliste yaptığı açıklamada yaşanan olayın cemaatler arası savaş olduğunu iddia etti.

“AKP, CEMAAT VE TARİKATLARIN ÜST KURULUŞUDUR”

Açıklamasında AKP’nin siyasi parti ya da siyasi bir oluşum olmadığını belirten Adıgüzel, “AKP çeşitli cemaat ve tarikatların bir üst kuruluşu niteliğinde bir organizasyondur. Rant paylaşımını, koltuk paylaşımını, parselleşmeyi yöneten bir kurumdur. Bütün bakanlıklarda ve kurumlarda AKP’nin izdüşümünü görebilirsiniz. AKP nasıl cemaatler ve tarikatlar arasında bölüşülmüşse kurumlar da bu şekilde bölüşülmüştür.

Geçmişte FETÖ ağırlıktaydı şimdi onun boşalttığı alanlara başka tarikat ve cemaatler girmiştir. Bu yüzden sayın Erdoğan’ın ÖSYM başkanını görevden alması ‘neden soruları sızdırdın?’ tepkisi değil ‘neden soruları acemice sızdırdın?’ tepkisidir. FETÖ gitti, maşa düştü gerçek el ortaya çıktı. Yani FETÖ’nün eğitimli kadrolarının daha ustaca yaptığı bu işlerde şimdi acemilikler yapılmaktadır. Bu nedenle ortaya dökülmektedir. ÖSYM başkanının görevden alınmasından sonra bu işi daha ustaca yapan yani soruları daha gizlice çaldıran kişiler göreve gelecektir. ÖSYM cemaatlerin ve tarikatların birbirlerine yaptıkları operasyonlara sahne olmaktadır” dedi.

“DEVLETİN TÜM KURUMLARI CEMAATLER ARASI SAVAŞA SAHNE OLMAKTA”

Soruların sızdırılması olayının kendi içlerinde yapılan bir operasyon olabileceğini kaydeden Adıgüzel “Sayın Yıldırım Kaya da çok güzel gösterdi, bazı sorular noktasına virgülüne kadar aynı olduğu gibi, örneğin 26. sorunun sırası dahi aynı. Artık bu bir acemilik olamaz bir operasyon da olabilir. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u uyardım. Sizi cemaatler getirdi cemaatler götürecek dedim.

Yıldırım Kaya başkanımızın talebini bir kere daha güçlü bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Eğer ÖSYM başkanını görevden alıp Devlet Denetleme Kurumu’nu göreve çağırıyorsanız Milli Eğitim Bakanı’nın orada ne işi var? İşin başı o zaten. Devletin tüm bakanlıkları ve kurumları cemaatler arası savaşa sahne olmaktadır” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın açıklamaları ise şöyle:

“2022 KPSS sorularının, “Yediiklim Yayınevi” kitapçığında yayınlanan sorularla birebir aynı olduğuna ilişkin delilleri kamuoyunun bilgisine sunmamızdan sonra, Erdoğan’ın MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almış, Devlet Denetleme Kurulu’na da inceleme talimatı vermişti.

Ancak tarafımıza iletilen bilgilerden tuzun koktuğu çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü yaklaşık bir ay önce ÖSYM Başkanlığı, 2022 KPSS öncesi yine çok hızlı bir şekilde ÖSYM’de çalışan 432 kişinin görev yerini değiştirmiş. Hızını alamamış işyeri sendika temsilcisinin de yerini değiştirmiş. ÖSYM’de örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası, işyeri sendika temsilcisinin yerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre değiştirilmeyeceğini söyleyerek itiraz etmiş. Ancak bu itirazı dikkate almamış.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılmıştı. Ancak KPSS’ye giren adaylardan biri, Erzurum ziyaretimizin sabahı beni arayarak 20 civarında sınav sorusunun “Yediiklim Yayınevi”nin kitapçığında yayınlanan sorularla birebir aynı olduğunu söyledi. Daha sonra da soruların karşılaştırmalı fotoğraflarını gönderdi.

Konuya ilişkin bir video çekerek, birebir aynı olan sınav sorularının fotoğraflarıyla birlikte yazılı bir basın açıklaması yaptım. Ayrıca konuya ilişkin TBMM’ye iki ayrı soru önergesi vererek, hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordum. Ayrıca konu hakkında CİMER’den de bilgi talebinde bulundum. Partimizin Avukatlarıyla da görüşüp suç duyurusunda bulunduk.

ÖSYM IŞIK HIZI İLE İNCELEDİ VE ASILSIZ DEDİ

Basına gönderdiğim açıklama ve soruların görselleri çok kısa sürede gündeme oturdu. Daha önce de FETÖ’nün soruları çalmasından dolayı büyük mağduriyetin yaşanmış olması, tepkilerin boyutunu daha da büyüttü. ÖSYM Başkanlığı ise sosyal medya hesaplarından, “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Yıllardır sorular çalınır, deliller ortaya dökülür, şahitler konuşurdu; ancak ÖSYM’nin hiç sesi çıkmazdı. Ancak bu defa ÖSYM’nin ışık hızıyla olayı inceleyip, sınavda hiçbir şaibenin olmadığını açıklaması bizleri de şaşırttı. CİMER’e başvurumdan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kuruluna konuyu inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

GÖREV YERLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Bu açıklamadan sonra sosyal medya hesaplarımdan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün de görevden alınması gerektiğini paylaştım. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Ancak bu yetmez! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de görevden almalıdır. Diğer sorumluları da görevden almalıdır. Önceki dönem soruların çalınmasından sorumlu olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’i cansiperane savunan Erdoğan’ın, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün’ü hızla görevden alınmasının da dikkatle takip edilmesi gerekir. Bir ay önce ÖSYM’de işyeri sendika temsilcisi ve 432 kişinin görev yeri neden değişti?

Bundan yaklaşık bir ay önce ÖSYM Başkanlığı, 2022 KPSS öncesi yine çok hızlı bir şekilde ÖSYM’de çalışan 432 kişinin görev yerini değiştirmiş. Hızını alamamış işyeri sendika temsilcisinin de yerini değiştirmiş.

ÖSYM’de örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası, işyeri sendika temsilcisinin yerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre değiştirilmeyeceğini söyleyerek itiraz etmiş. Ancak bu itirazı dikkate almamış. Kanuna aykırı bu uygulamayı da TBMM’ne verdiğim iki ayrı soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve CİMER’e sordum. ÖSYM’de yerleri değiştirilen 432 kişinin yerine kimler getirildi?

İş yeri sendika temsilcisinin yeri kanuna aykırı bir şekilde apar topar neden değiştirildi? Neyin hazırlığı yapıldı?

SINAVA GİRECEKLER ENDİŞELİ

Vatandaşlarımızın ÖSYM’ye güveni kalmamıştır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) girecek olan Metin Ünal öğretmenimiz gönderdiği mesajda “Ayın 14’ünde ÖABT’ye gireceğiz. Bu kafayla nasıl olacak? Ben her soruyu şüphe ile mi okuyacağım?” diyerek endişelerini dile getiriyor. 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Uzmanlık/Başöğretmenlik Öğretmenlik sınavına girecek olan 602 bin öğretmenimiz de bu sınavın hakkaniyetsiz ve şaibelisınavın iptal edilmesini talep etmektedirler. Öğretmenlerimizin hepsi uzmandır, uzman öğretmeni yeniden “uzmanlık” sınavına sokmak kazanılmış hakkın gaspıdır. Bu sınavın da derhal iptal edilmesi gerekir.

Şimdi yapılması gereken Devlet Denetleme Kurulu’nun tüm şaibeleri araştırarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır. Şaibeli olan 2022 KPSS iptal edilmelidir. 2022 KPSS’ye giren adaylar da sınavın iptal edilmesini istemektedir. Sorumluların bulunup, hak ettikleri cezayı almaları; KPSS adaylarının da mağdur olmamaları için konuyu çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. Kamuoyunda yükselen tepkilerin önüne geçmek için tiyatro oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. KPSS mağdurlarının haklarını her platformda takip edeceğiz. Hiç kimse endişeye kapılmasın, Abbas yolcu. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan”

İlginizi Çekebilir KPSS skandalına tepki: Balık baştan kokar İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu’ndan KPSS açıklaması: Tuz koktu