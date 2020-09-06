KPSS’ye bir dakika geç kalan genç kızın gözyaşları

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu bugün yapıldı. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar yoğunluk oluşturdu.

Adaylar 10.15’te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Sınavda corona virüsü salgınına karşı tedbirler de alındı. Önlemler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. İsteyen adaylar, kendi maskeleri de sınava girebildi. Yetkililer, kuyrukta bekleyenleri ise sık sık mesafe konusunda uyardı.

Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta maraton yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Adaylar geç kalmamak için koşarak sınav giriş kapılarına soluk soluğa geldi. Sınav yerine yanlış gelen bazı adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşarak gelen bir genç kıza ise polis memuru da kapıya kadar koşarak eşlik etti. Genç kız içeriye girmenin mutluluğunu yaşadı.

Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Bu sırada koşarak gelen genç bir kız içeriye alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Polislere dil döken genç kızın çabası yine de sonuç vermedi. Kapıya yakın kısımdaki bir banka oturup uzun süre gözyaşı döken genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti.

AÇMAZSAN TEKMEYLE KIRACAĞIM

Sınava geciken adaylardan Bekir Tutkun isimli bir aday ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışılan aday, “Açmazsan tekmeyle kıracağım” dedi. Sakinleştirilen aday, sınav saatinden önce ehliyetiyle geldiğini, ancak nüfus müdürlüğüne gönderildiği için sınava geciktiğini ileri sürdü.

BİR GRAM VİCDANLARI YOK

Tutkun, “Nüfus cüzdanım yok. Normalde ehliyetimle girmem gerekiyor. Ama ben geldiğim zaman oradaki arkadaşlar bana ‘giremezsin’ deyip beni Konyaaltı’na gönderdiler. Nüfus müdürlüğünden evrak çıkarmam gerekiyormuş. Çıkaramadığım için geri geldim. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Bir gram vicdanları olsa, beni normalde şu belgeyle almaları lazımdı. Çünkü kimlik bilgilerim burada görülüyor” diye konuştu.