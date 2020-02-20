Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Fantastik, macera ve aksiyon türü içerisinde yer alan Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Peki Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Kral Arthur filminin konusu ve oyuncu kadrosu film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Aksiyon ve macera türündeki Kral Arthur Kılıç Efsanesi’nin detayları haberimizde.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ KONUSU

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir.

Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI

Charlie Hunnam

Rolü : Arthur

Astrid Bergès-Frisbey

Rolü : The Mage

Jude Law

Rolü : Vortigern

Djimon Hounsou

Rolü : Bedivere