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İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla kocaman bir seneyi geride bıraktık. 2021’e kocaman hikayeler, olaylar ve yeni programlar sığdırdık. 2021’e veda ederken 2022 için sizlere çok özel bir yeni yıl programı hazırladık. Cüneyt Özdemir;Kenan Taş, Aslı Öymen, Elif Çetin ve Elif Dürüst ile koca bir seneyi değerlendiriyor.
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#cuneytozdemir
KRAL ÖLDÜ DEDİLER… ÖYLE BİR YILBAŞI PROGRAMI YAPTIK Kİ, UNUTULMAYACAK!
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