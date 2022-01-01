KRAL ÖLDÜ DEDİLER… ÖYLE BİR YILBAŞI PROGRAMI YAPTIK Kİ, UNUTULMAYACAK!

Yazan:
Alaturka Online
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İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla kocaman bir seneyi geride bıraktık. 2021’e kocaman hikayeler, olaylar ve yeni programlar sığdırdık. 2021’e veda ederken 2022 için sizlere çok özel bir yeni yıl programı hazırladık. Cüneyt Özdemir;Kenan Taş, Aslı Öymen, Elif Çetin ve Elif Dürüst ile koca bir seneyi değerlendiriyor.

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