Kraliçe’den torunu Dük William’a uyarı: Sakın helikopter kullanma

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü William’a uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

İngiliz Kraliyet ailesinin reisi olan Kraliçe Elizabeth’in 39 yaşındaki torunu Cambridge Dükü William’a uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, Kraliçe’nin bizzat William’ı uyardığı ve “Ailen içindeyken helikopter kullanma” dediği ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Kraliçe Elizabeth’in tahtın devamını düşündüğü için böyle bir açıklama yaptığı kaydedildi.

William, eşi Kate ve çocuklarıyla birlikte sık sık Londra’dan Norfolk’a gidiyor. Normalde, üst düzey kraliyet ailesi üyelerinin birlikte seyahat etmelerine izin verilmezken Kate ve William’ın çocukları olduktan sonra bu kararın değiştirildiği belirtildi.

William ve Kate’in 8 yaşındaki George, 6 yaşındaki Charlotte ve 3 yaşındaki Louis isimli üç çocuğu bulunuyor. Aile günlerini Londra’daki Kensington Sarayı ile Norfolk’taki Anmer Court’ta geçiriyor.

Babası Prens Charles’ın ardından tahtın ikinci varisi olan William’ın oğlu George da tahtın üçüncü varisi olarak biliniyor.

İngiliz The Sun’a konuşan bazı kaynaklar, “Kraliçe Elizabeth, William’ın ailesiyle kötü havada helikopterle uçmamasını istiyor. Kraliçe bu konuda endişeleniyor ve geceleri gözüne uyku girmiyor” dedi.

Aynı kaynaklar, “Kraliçe William’ın çok yetenekli bir pilot olduğunu biliyor fakat beşinin de aynı araçta olması riskini göz ardı edemiyor” ifadesini kullandı.

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