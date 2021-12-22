Kraliyeti karıştıran iddia: Cinsel saldırı davasında Meghan Markle tanık olabilir

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’ın ‘cinsel taciz’ ile suçlandığı davada sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kraliyet ailesinden resmi olarak ayrıldığını açıkladığından beri gündemden düşmeyen Meghan Markle ise iddiaların merkezinde…

İngiltere’de Kraliyet ailesini zora sokan cinsel taciz iddialarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD‘de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından Virginia Roberts, Prens Andrew’a dava açmıştı.

Davayla ilgili krealiyet ailesini de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli The Daily Beast haber sitesi, Meghan Markle’ın Virginia Roberts tarafından Prens Andrew’a getirilen hukuk davasının bir parçası olarak ifade vermeye çağrılabileceğini öne sürdü.

‘GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİNE GÜVENİLECEK BİRİ’

Roberts’ı davada temsil eden avukat David Boies, Daily Beast’e Sussex Düşesi’nin ‘gerçeği söyleyeceğine’ güvenilebilecek biri olduğunu söyledi.

Boies ayrıca, Markle’ın ABD’de yaşadığı için dikkate alınması gerektiğini ve dolayısıyla ABD mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olduğunu söyledi.

Düşesin ayrıca, “Prens Andrew’un yakın bir arkadaşı olduğu ve bu nedenle belki de onun ne yaptığını görebilecek bir konumda olduğu” için düşünüldüğünü söyledi.

Avukat, ‘Onunla geçmişteki ilişkisi nedeniyle, çok önemli bilgilere sahip olabilir ve kesinlikle biraz bilgisi olacaktır.’ diye ekledi.

38 yaşındaki Virginia Roberts, 2001 yılında, henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti. Prens Andrew, kendisine yöneltilen tüm iddiaları ise reddetmişti.

Davayla ilgili ilk duruşma ise 4 Ocak’ta yapılacak.

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