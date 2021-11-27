Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçi hapse girdi

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldıkları borç nedeniyle haciz kıskacından kurtulamayan çiftçiler bu kez ‘tazyik cezası’ nedeniyle cezaevine girmeye başladı. Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı Köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya borçlarını ödeyemediği için tutuklandı. Eşi Hatice Kaya’nın da borçlar nedeniyle tutuklanma ihtimali olduğu belirtildi.

Selami AYDIN

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı Köyünde kredi borcunu ödeyemeyen çiftçi İbrahim Kaya (38) yapılandırma amacıyla milletvekilleri ile görüşmek için Ankara’ya gitti.

Burada otele giriş yaptıktan sonra taahhüdü ihlal suçlaması ile gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece ‘tazyik cezası’ nedeniyle tutuklandı.

MAZOT VE GÜBRE BORCUNU ÖDEYEMEDİ KREDİ ÇEKTİ

Tarım Kredi Kooperatifi’nden mazot ve gübre alan Kaya’nın bu borcu ödeyemediği bu nedenle banka kredisi kullandığı belirtildi. İcralık olan üretici son olarak milletvekillerinden yardım istemek için Ankara’ya gitti.

Bu sırada hakkında tutuklama kararı çıkarılan Kaya otele yerleştiği sırada polis tarafından gözaltına alındı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DUYURDU



Kaya’nın başına gelenleri İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.

Yokuş yaptığı paylaşımda Kaya’nın adliyede çekilmiş görselini paylaşarak; “Aşağıda resmi olan İbrahim Kaya. Bir çiftçi 50 bin liranın biraz üzerinde olan banka borcunu ödemediği için Ankara’da gözaltına alındı. Şu anda tutsaklığı sürüyor. Çiftçilerimiz bu hale düşürenler utansın. Tuzu kuru iktidar sahipleri eserinizle ne kadar övünseniz azdır” ifadelerini kullandı.

EŞİ DE TUTUKLANABİLİR



Üretici Kaya’nın borçlarına kefil olan eşi üç çocuk annesi Hatice Kaya (34) kendisinin de tutuklanabileceğini belirterek şunları söyledi;

*Son zamanlarda giderler çok arttı. Para kazanamaz olduk. Borçlarımızı ödeyemedik. Avukata düştük, icralık olduk. Tarım aletlerimizi sattık. Evimiz, traktörümüz gitmesin diye ne kadar çabaladıysak olmadı.

*Zamlardan sonra mazot ve gübre alamaz olduk. Biz çalışmazsak, ekemezsek biçemezsek bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Biz borçlarımızı ödemeyelim demiyoruz. Faizlerin inmesini istiyoruz. Ben çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Ben hapse girersem evlatlarım ne olacak? Geceleri uyuyamıyorum.

*Ne zaman kapı çalınacak ne zaman icra gelecek diye her gün diken üstünde yaşıyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsun istiyoruz.

YALIM: BU DURUMDA BİNLERCE ÇİFTÇİ VAR

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise yaşananlara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı;

*İbrahim Kaya 70 bin lira civarında kooperatiften kredi çekiyor. Eşi Hatice Kaya da 58 bin civarında çekiyor. Bu çektikleri kredi ile mazot gübre tohum ve traktörlerine pulluk almışlar.

*Ancak hem kuraklık sebebiyle hem de çiftçinin son zamanlarda ürettiğinin para etmemesi nedeniyle para kazanamadıklarından kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Daha sonra krediden avukatları bunları çağırıp taahhüt alıyor.

*Taahhüt de yerine gelmediğinden dolayı İbrahim Kaya çaresiz kaldığından Ankara’ya geliyor. Ancak otel girişinde beyandan dolayı tutuklanıyor. Perşembe akşamı gözaltına alınıyor. Cuma günü de mahkemeye çıkarılıp tutuklanıyor.

*Bunun yanında Hatice hanım 30 bin lira bir bankadan kredi çekmiş. Tarım Krediye borcunu ödemek amacıyla çekmiş. Aynı durumda olan binlerce çiftçi var. Bir an önce Tarım Kredi’den çekilen kredilerin haciz işlemlerinin ve de faizlerinin durdurulması gerekir.

*Mücbir sebep var. Bir pandemi vardı, iki hasat dönemi çok kurak geçtiği için beklediği ürünü ya hiç alamadı ya da üçte birini aldı. Çiftçi ürün kaldıramadığı için para kazanamadı. Borçlarını da ödeyemedi. Bu çiftçiyi eğer tutuklatıp cezaevine üç aylığına gönderirsek, kasımın son ayındayız.

*Yani hububat ekim ayı. Yani çiftçinin ekim yaptığı ay. Eğer bu dönemde çiftçi hapse düşerse doğal olarak ekmesi gereken tarlayı ekemeyecek. İş iyice çıkmaza girecek.

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