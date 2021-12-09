Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye’ye faiz uyarısı

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi halinde makroekonomik istikrara yönelik risklerin oluşabileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olası bir faiz indiriminin riskleri artıracağı konusunda uyardı.

Fitch raporunda, TCMB’nin daha fazla faiz indirmesi halinde istikrara yönelik riskler oluşabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Türkiye’nin son dönemde bir dizi şok ile baş etmek zorunda kaldığını belirten Fitch, yeni bir sınavın yakın olduğunu da vurguladı.

‘BÖLGEDEKİ EN KIRILGAN ÜLKE’

Fitch Ratings dün yayınladığı “Gelişmekte olan Avrupa Ülke Borç Rasyoları İstikrar Kazanacak” başlıklı raporunda Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmelere de yer verdi.