Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranı…

Kredi faiz oranları konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin merak konusu oldu. Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları değişiklikler vatandaşların ana gündem konuları arasında yer almaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halkbankası araç, ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

Merkez Bankası tarafından düşürülen faiz oranları sonrasında vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar arasındaki faiz oranı değişimleri nedeniyle geri ödenecek tutarlar da farklılık gösteriyor. İşte 2021 araç, ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi: Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım’dan geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü.

Tüketici kredisi: % 1,55 – % 1,63

Taşıt kredisi (Kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (Kaskosuz): 1.63

VAKIFBANK

Konut kredisi: Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım’dan geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü.

Tüketici kredisi: % 1,61

Taşıt kredisi (0 Km): 1.50

Taşıt kredisi (2. el): 1.50

HALKBANK

Konut kredisi: Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım’dan geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü.

Tüketici kredisi (Hızlı Kredi): % 1,63

Tüketici kredisi (Özel ve kamu çalışanlarına): % 1,61

Taşıt kredisi (0 Km): 1.54

Taşıt kredisi (2. el): 1.56

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