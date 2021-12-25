Kredi kartı ile yabancı para cinsinden alışveriş yapanlar dikkat!

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kurların ani ve keskin yükselişi sürecinde, kredi kartından yabancı para cinsinden alışveriş yapan tüketicilerin ekstrelerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu. “Kredi kartı sözleşmesine aykırı şekilde daha yüksek kur uygulanarak, tüketici mağduriyetine neden olunduğu yönünde şikâyetler iletiliyor” dedi.

Latif SANSÜR

Kurlarda yaşanan ani ve keskin yükseliş döneminde, kredi kartından yabancı para işlemi yapan bir kısım tüketiciler, işleme ilişkin provizyon anında geçerli kur yerine daha yüksek kurdan hesap ekstrelerine yansıtıldığı ve mağdur edildiklerini belirterek Tüketici Birliği Federasyonu’na başvurdu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kredi kartı sözleşmesine aykırı şekilde daha yüksek kur uygulanarak, tüketici mağduriyetine neden olunduğu yönünde şikâyetler üzerine bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İNCELENSİN

Deniz, kurlarda ani ve keskin yükselişlerin yaşandığı dönemde, kredi kartı ile yabancı para cinsinden işlem yapan tüketicilerin, kredi kartını aldıkları kuruluş ile aralarında yapılmış sözleşmede yer alması zorunlu olan “yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak kurun belirlenme esaslarına” ilişkin düzenlemeyi incelemelerini önerdi.

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VARSA NE YAPILMALI?

Banka ile yapılan sözleşmeye aykırı olarak yabancı para cinsiden yapılan işleme farklı bir kurun uygulanması durumunda haklarını aramaları için şu önerilerde bulundu:

* Öncelikle kart çıkaran kuruluşa, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde itiraz etmeli. Bu itiraz üzerine en geç yirmi gün içinde kart çıkaran kuruluşun gerekçeli olarak cevap vermesi gerekiyor.

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesi üzerinden şikâyet edilmeli.

* Sonuç olarak mağduriyete neden olan bir işlem var ise, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvuru yapmalı.