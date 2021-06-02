Kremlin: İsviçre, Putin-Biden görüşmesi için Kovid aşısı olma şartını koşmadı

Peskov, Rus medyasına açıklamasında, İsviçre’nin Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil Rusya heyetine Kovid-19 karşı Avrupa’da tescil edilen aşı veya PCR testi olma şartını koşup koşmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.

İsviçre, Rusya-ABD Zirvesi için akreditasyon kayıtlarını açtı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-alain Eltschinger, 16 Haziran’da yapılacak Rusya-ABD Zirvesi’ne katılacak basın mensupları için akreditasyon kayıtlarının açıldığını açıkladı.

Eltschinger, Sputnik’e açıklamasında, basın mensuplarının akreditasyonu için Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V yapıldığına dair sertifikanın kabul edilip edilmeyeceği sorusuna, “Hayır. Tanınan aşılar olarak sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMC) ve İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi’nin onay verdiği aşılar kabul ediliyor” dedi.

Rusya-ABD Zirvesi’nin basın merkezinde hızlı Kovid-19 testlerin ücretsiz olacağını söyleyen Eltschinger, “Hızlı test departmanı, basın merkezi ile aynı anda açılacak. Gazetecilerin akreditasyon öncesinde bir kez testten geçmesi yeterli olacak” diye ekledi.