Kremlin: Karadeniz’deki gerilimin ardında ABD var

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Özellikle İngiltere Donanması’na ait HMS Defender savaş gemisinin Karadeniz’de Kırım’a yaklaşması ve Rus savaş uçakları ve sınır muhafızlarının müdahalesini değerlendiren Peskov, yaşanan olayın ardında ABD’nin olduğunu iddia etti.

Peskov, “Sanırım istihbarat kuruluşlarımız oradaki kararın kim tarafından alındığını biliyor. Ama elbette bu tür operasyonların özünün okyanus ötesi yoldaşlar tarafından planlandığına eminim” ifadelerini kullanarak, olaydan ABD’yi sorumlu tuttu.

Peskov yaşanılan olayı provokasyon olarak değerlendirerek, “Bu olayda muhrip gemisi sadece provokasyon aracıydı” ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de daha önce söylediği sözleri hatırlatarak, “Rusya, İngiliz destoyerinin provokasyonuna benzer provokasyona sertlikle karşılık vermeye devam edecek” sözleri ile batılı ülkelere gözdağı verdi.

PESKOV’DAN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Rusya’nın NATO ile ilişkilerine de değinen Peskov, NATO üyesi ülkeler ile ortaklık ilişkisi kurabilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, bu konuda da Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri örnek gösterdi.

Kendileri için Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu dile getiren Peskov, “Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleri ile bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir. En üstünde ABD’nin olduğu söz konusu blokta NATO’ya üye ülkeler egemenliklerini koruyabilir ve bölgesel güvenlik konularında sorumluluk alabilir. Bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor” dedi.

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