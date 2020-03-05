Kremlin masasında bıçak sırtı diplomasi

Suriye’nin sınırımızdaki İdlib bölgesinin kaderi bugün Moskova’da masaya yatırılacak. 27 Şubat’tan sonra İdlib’i hallaç pamuğu gibi atan ve rejime büyük darbe indiren Türkiye’nin eli daha güçlü. Rusya ise kararlı. Türkiye, Esad rejiminin Soçi mutabakatı sınırlarına kadar geri çekilmesini isteyecek. Yüce Türk Milleti bu görüşmede Erdoğan’dan, 37 şehidimizin hesabını sormasını, özür diletmesini ve tazminat ödetmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bugün Moskova’da yapılacak ‘İdlib zirvesi’ Suriye ve bölgenin kaderini etkileyecek. Heyetler arasındaki görüşmelerde, iki tarafın istekleri konusunda şu ana kadar anlaşma zemini sağlanamadı. Zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanacağı zirve öncesi, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Putin’e tezlerimizi kabul ettir. Şehitlerin hesabını sor. Gözü yaşlı şehit aileleri için tazminat talep et. Geri adım atmayacağımızın altını çiz” mesajını gönderdi. Peki Suriye’de Türkiye ve Rusya ne istiyor?

TÜRKİYE: Ankara, Suriye ve İdlib konusunda Şam rejiminin Soçi Mutabakatı sınırlarına kadar geri çekilmesini istiyor. Türk tarafı bugünkü zirvede, İdlib’de saldırıların durdurulması ve sivillerin Türkiye’ye doğru göçünün önlenmesi için kalıcı ateşkes önerecek. Aksi takdirde Bahar Kalkanı Harekatı, rejim güçleri gözlem noktalarının gerisine çekilinceye kadar devam edecek. Uçuşa yasak bölge ve hava sahasını kullanımı da masaya gelecek.

RUSYA: Moskova, Soçi Mutabakatı’nın güncellenmesini önerecek. Serakib’den geçen M-4 ve M-5 otoyollarının rejime bırakılmasını ve muhaliflerin buradan çekilmesini talep edecek. Rusya, rejim güçlerinin kontrolüne geçen bölgelerdeki TSK gözlem noktalarının da daha kuzeye ve Türkiye sınırına çekilerek, mülteci akınının önlenmesi için görev yapmasını önerecek. Moskova, Suriye Milli Ordusu, Ahrar üş Şam, İhvan Feylak el Şam, Türkmen-Çeçen-Özbek-Uygur-Dağıstanlı Nureddin Zengi Tugayı’nın silahsızlandırılmasını da istiyor.

KALICI ATEŞKES ZOR

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, bugünkü zirveye dair öngörülerini şöyle açıkladı:

* Kalıcı ateşkes zor görünüyor. Gözlem noktalarımısın mülteciler için kuzeye sınırımız yakınlarına çekilmesi talebi gerçekçi değil. Hava sahası konusu bizim için önemli değil. F-16’larımızın kapasitesi Suriye hava sahasında etkili, Hisar A füzeleri de devreye girmesi ile de kontrolümüz arttıracak.