Kremlin: Türkiye ile ilişkilerimiz 10 üzerinden 7

Yunan TV Kanalı ANT1’in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Türkiye ve Yunanistan ile olan ilişkilerini değerlendirdi. Peskov, Kremlin’in Ankara ve Atina hükümetleriyle ilişkilerine de 10 üzerinden puan verdi.

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde son dönemde karşılıklı hamleler ve açıklamalarla tansiyon yükselirken, Rusya’dan iki ülkeyle olan ilişkilere yönelik kritik açıklamalar geldi.

Rus haber ajansı TASS’ın Yunan TV Kanalı ANT1’dan alıntıladığı haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Yunanistan ile ilişkilerini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirirken, Türkiye ile ilişkilerine ise 10 üzerinden 7 puan verdi.

TV kanalının haberine göre Peskov, Putin’in Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yakın zamanda yapacağı görüşmeden doğan Rus-Yunan ilişkilerine ve beklentilerine değindi. Bundan yola çıkan Peskov, Moskova ve Ankara arasındaki ayrıcalıklı işbirliğine vurgu yaparken, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi ile ilgili de konuştu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE PUAN VERDİ

Kremlin sözcüsü Peskov, 0’u mükemmel olmak üzere 1-10 arasında bir ölçekte Rus-Yunan ilişkilerini 6 olarak değerlendirirken, Rusya-Türkiye ilişkilerine ise 7 puan verdi. Peskov, kaybedilen pozisyonları aşmak ve ülkeler arasındaki işbirliği alanlarını genişletmek için ciddi fırsatlar olduğunu da sözlerine ekledi. Rusya’nın Türkiye’ye teslim ettiği S-400 karadan havaya füze sisteminden de bahsetti.

Öte yandan Peskov gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine de değindi. Peskov, “Cumhurbaşkanları, temsilcilerin temasları gerçekleştikten sonra tekrar konuşmanın gerekli olacağını söylediler. Ancak şu an kesin bir zaman vermek mümkün değil” dedi.

PUTİN-MİTSOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Kremlin sözcüsü, cumhurbaşkanlarının temsilcilerinin Rusya-ABD ilişkilerinin zor durumunu ve stratejik istikrarı tartışmak için derhal müzakerelere başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Çarşamba günü Soçi’de bir araya gelecek. Daha önce, Kremlin’in basın servisi, Rusya-Yunan ilişkilerinin tüm yelpazesinin, yani siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda tartışılacağını ve ayrıca küresel ve bölgesel meselelerle ilgili konularda görüş paylaşılacağını bildirdi.

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