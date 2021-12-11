Kremlin’den dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan’ı yorumladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan medyasına açıklamalar yaptı… Antenna TV’de yayınlanan röportajda Peskov, Türkiye ile Yunanistan’ı kıyaslarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de yorumlarda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Yunan medyasına konuştu… Yunan televizyon kanalı Antenna TV’ye konuşan Peskov, Türkiye ile Yunanistan’ı karşılaştırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumlarda bulundu.

Peskov, Rusya’nın Yunanistan ile olan ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Peskov, “Bizde Yunanistan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirketi var. Biz, Türkiye’de yaptığımız gibi dev hatta mega projeler yapıyoruz. Elbette her projeye Yunanistan’dan izin çıkmıyor. Örneğin Türkiye’de Akkuyu Nükleer Santrali’ni yaptık fakat maalesef nükleer enerji Yunanistan’da yasak” dedi.

“ERDOĞAN, PUTİN’İN BEĞENDİĞİ TÜRDE BİRİ”

Öte yandan Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar verici olarak rolüne de saygı duyduklarını dile getirdi. Peskov, “Erdoğan, Başkan Putin’in takdir edeceği türde biri çünkü Putin de bir şey söylerse onu yapar. Bu önemli” yorumunu yaptı.

Peskov, Türkiye ile Rusya arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili de, “Olmaması imkansız olurdu” diyerek, “Fakat ne zaman iki ülkenin lideri bir araya gelse, 5, 6, 7 saat oturuyorlar ve bir çözüme varmadan basının karşısına çıkmıyorlar. Her zaman bunu yapmayı başarıyorlar” dedi.

Peskov, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde bir arabuluculuk pozisyonu üstlenmek isteyebileceklerini de dile getirirken, “Her iki tarafın da sakin olmasını ve bu sorunu çözmek için istekli olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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