Kremlin’den gazetecilere corona virüsü uyarısı: Gelmeyin

Kremlin, corona virüsü ile ilgili arka arkaya açıklamalarda bulundu. Moskova, resmi rakamlara göre 34 corona virüsü vakasının görüldüğünü duyururken ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin olmadığını açıkladı.

Yaşananların ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Peskov, Putin’in corona virüsü testi yapıp yapmadığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Putin’in hasta bir vekille yakın temas içinde olduğuna dair iddiaları yalanlayan Peskov, Putin’in haberlerini yapan Kremlin muhabirlerine de uyarıda bulundu. Peskov, “Kendini iyi hissetmeyen gazeteciler gelmesin” dedi.