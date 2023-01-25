Kreşte şiddet davası: “Beni dövecek misin?”

Zeytinburnu’nda özel bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla 2 kadın görevlinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunma yapan sanık Elif Yaren G., “Çocuk çok hareketliydi, oyun oynarken çarpmış veya vurmuş olabilir. Ben kesinlikle çocuğa şiddet veya kötü muamelede bulunmadım. Çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığı için yüzüne ince tülbent örtüyorduk. Uyumaları için ninni açıyorduk” dedi.

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. katıldı. 2 yaşındaki Ö.D.nin annesi S.A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

2 yaşındaki Ö.D.’nin annesi S.A. ifadesinde çocuğunun bacaklarında sürekli morluklar gördüğünü belirterek, “Çocuğumun bacağında sürekli morluklar görüyordum. Sorduğumda bir şey söylemiyorlardı. Çocuğum da kendini ifade edemiyordu. Öğretmenlerini görünce ağlıyorlardı. Çocuğumu 2022 Ocak ayında kreşe verdim. Tahmini olarak 1-2 ay sonra çocuğumun değişik yerlerinde kızarıklıklar gördüm.

Kreşe gidip durumu sordum, görüntüleri incelemek istedim. Yöneticilerde görüntüleri izlettiler, görüntülerde sanıklardan Yaseminin kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadığım için görüntü izlemeyi bıraktım ve kreşten çıktım. Bir gün sonra şikayetçi oldum. Huzurdaki sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“ODA YETERİNCE KARANLIK OLMADIĞI İÇİN YÜZÜNE İNCE TÜLBENT ÖRTÜYORDUK”

Elif Yaren G. kreşte öğretmen olarak çalıştığını söyleyerek, “Ben çocukların bakımıyla ilgileniyordum. Çocuk son geldiği gün öksürüyordu. Bizim çocuklarla ilgili sorunları yazdığımız grup vardı, orda ailelerde vardır.

O gün annesine bilgi verdik. Annesi geldi çocuğu aldı gitti. O gün öğlene kadar kreşte kaldı. Annenin daha sonra gelip görüntüleri izlediğinden bilgimiz yoktu. Annenin çocuğunu kreşten aldığı ve şikayetçi olduğu süre arasında 4 gün vardır.

Bu kızarıklar yeniydi. Morluk ve kızarıklıklar bu süre içerisinde olmuş olabilir. Çocuk çok hareketliydi, oyun oynarken çarpmış veya vurmuş olabilir. Ben kesinlikle çocuğa şiddet veya kötü muamelede bulunmadım.

Bizim çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığı için yüzüne ince tülbent örtüyorduk. Uyumaları için ninni açıyorduk” ifadeleri kullandı.

“ÇOCUĞA HİÇBİR ŞEKİLDE DARP VE ŞİDDET UYGULAMADIM”

Sanık Yasemin Ç. savunmasında “Ben çocukların eğitim yönüyle ilgileniyordum. Grup sorunlusuydum. Bakım işleriyle Elif öğretmen ilgileniyordu. Çocuğa hiçbir şekilde darp ve şiddet uygulamadım. Görüntülerde bir saat boyunca çocuğu uyutmaya çalıştığım da görülüyor. Çocuğun uyku problemi vardı. Annesinin de bilgisi vardı. Hatta annesi okulumuzda psikologla da bu konuda görüştü. Ben çocuğa kesinlikle kötü muamelede bulunmadım. Bu olaydan sonrada istifa ettim” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞU UYUTURKEN , ‘BANA KIZACAK MISIN? BENİ DÖVECEK MİSİN?’ DİYORDU”

Tanık olarak dinlenen Şeymanur S. ifadesinde, “Mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştım. Mağdur çocuk olaydan sonra benim şu an çalıştığım kreşe başladı. Uykuya geçeceği sırada çocuk, “bana kızacak mısın? Beni dövecek misin?” diyordu.

Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk, sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli kafasını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu” dedi. Şikayetçi avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

TANIK DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların dinlenmesini istedikleri tanıkları bir sonraki celseye kadar hazır etmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2022 tarihinde S. A.’nın kızının Zeytinburnu’nda bulunan bakım evine gittiği, kızının kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi.

İddianamede Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Ö. D.’nin hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, görevliler Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. küçük kız çocuğunu ayağından sallarken, çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı için çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları ifade edildi.

Görüntülerin devamında ise çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadınında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri aktarıldı. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç.’nin çocuğun uyumaması üzerine yastıkla başına bastırdıkları, yüzünü örterek ellerine ve ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için “Kasten yaralama” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. (DHA)

DHA-Genel – Türkiye-İstanbul / Merkez –

2023-01-25 13:15:50