Kripto borsası Binance’dan Çin kararı

Kripto para borsası Binance, Çin’in kripto piyasasına yönelik düzenlemeleri sonrası yuanla işlem yapılmasını durdurma kararı aldı.

İşlem hacmi olarak dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Çin’in kripto para işlemlerine katı önlemler getirmesi ve bitcoin madenciliğini yasaklamasının ardından kendi platformunda yuanla alım satım işlemleri yapılmasını durduracağını açıkladı.

Çin merkez bankası (PBOC), 24 Eylül’de kripto paraların piyasalarda geleneksel para birimleri gibi dolaşıma girmemesi gerektiğini belirterek, yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’deki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasakladığını ve finansal kuruluşların, online ödeme ve internet şirketlerinin kripto para işlemlerini yapmasını kısıtladığını duyurmuştu.

31 ARALIKTA ÇEKİLİYORLAR

Bu kararın üzerine Binance, Çin’deki sıkı tedbirlerin ardından kendi platformundaki tüketiciden tüketiciye alım satım işlemlerinde yuan kullanımını bu yıl 31 Aralık’ta durduracağını ve Çin’deki müşterileri için “yalnızca para çekme” moduna geçeceğini duyurdu.

Binance her ne kadar Çin’de kurulmuş bir kripto para işlem platformu olsa da, Çin’in kripto paraya sıkı düzenlemeler getirdiği 2017’de Çin’den ayrılmıştı.

Çin’de kurulmuş diğer başka bir büyük kripto para borsası OKEX de bugün yaptığı açıklamada 2017’den itibaren esas faaliyetlerini uluslararası piyasalara kaydırdığını ve Çin’de tanıtım yapmayı ve hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti.

Çin’in en büyük kripto borsası Huobi de geçtiğimiz ay ülkedeki operasyonları 31 Aralık’ta durduracağını açıklamıştı. (REUTERS)

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