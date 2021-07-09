Kripto para işlemi yapan kadın sayısı ikiye katlandı

Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2021” araştırmasına göre, Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı bir yılda 11 katına çıktı. Geçen yıl işlem yapanların oranı yüzde 0.7 iken bu yıl sonuç yüzde 7.7 oldu. Geçen yıl kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2’si kadınken bu yıl oranın 10’da 4’e yükseldiği görüldü.

Kripto para ekosistemindeki 1 yıllık değişimi ortaya koyan araştırma sonuçlarını değerlendiren sektör yetkilerinin verdiği bilgiye göre, kadın yatırımcıların kripto paralara olan ilgilerinin artmasıyla kripto paralara yastık altı altın birikimlerinden de kayış oldu.

EN KÂRLI ALTIN

Katılımcılar “en kârlı bulunan yatırım araçları” sorusuna evde tutulan altın, gayrimenkul ve bankada TL vadeli hesap yanıtlarını verdi. Her 10 kişiden 3’ü kripto para piyasasını kârlı bulduğunu belirtti ancak bu puan 2020’ye göre 6.6 düştü. Araştırma, kripto para kullanım nedenlerine ve tercihlerine dair de veriler sundu. Buna göre, Türkiye’de kullanıcılar yüzde 64 ile en çok “al-sat işlemi” yapıyor.

SKANDALLAR GÜVENİ SARSTI

Öte yandan araştırmanın yapıldığı 30 Nisan-27 Mayıs döneminin hemen öncesinde Türkiye’de bazı platformların yarattığı kullanıcı mağduriyetleri de sonuçlara etki etti. Kripto paraya “Güvenirim” ya da “Çok güvenirim” yanıtını verenlerin oranı bir yılda 34.2’den yüzde 25.3’e düştü. Kripto para kullanımının önünde yasal bir engel olmamasına rağmen her 4 kişiden 1’i ise “yasal olmadığını” düşünüyor.

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