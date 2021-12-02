Kripto para vurgunu iddiası! Savcılık soruşturma başlattı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası hakkında soruşturma başlattı. Hatay’da ise yüzlerce vatandaş, CİMER’e şikayette bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen E.C.K, “Görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı” dedi.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi’ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda ‘Bitrota’ isimli para borsasını devreye sokan şirketin 2018 yılında Kayseri’de kurulduğu ve bir süre sonra buradan taşındığı bilgisine ulaşıldı.

Şirket yöneticileri K.A. ve H.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatılırken, şahıslar hakkında daha önceden Hatay ve İstanbul’da işlem yapıldığı öğrenildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.A. ve H.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

“200 BİN TL’LİK YATIRIM YAPTIK”

Arkadaşlarıyla girdiği borsada 200 bin TL değerinde token aldıklarını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen E.C.K, şunları söyledi:

* Kentin her tarafında, bu adamın şirketinin reklamı vardı. Ben de araştırıp bu işe girmeye karar verdim ve Defne ilçesinde bulunan Bitrota ofisine gittim. Oradan da bilgiler alarak, daha sonra kredi çekip, üstüne arabamı satıp, bir iki arkadaşımla beraber 200 bin TL’lik yatırım yaptık.

* İlk günlerde, günde 2 bin TL para kazandık. Daha sonra ‘güncellemeye var deyip’ sistemi kapattılar. Güncelleme açıldıktan sonra, Bitrota içinde yer alan ‘talent’ tokeninin fiyatı düşmeye başladı. Sonra sistem bir daha kapandı ve aldığımız tokenin satışına izin verilmedi.

* Uygulamayla ilgili yeni arayüz çalışması olacağını söyleyip, zaman kazandılar. Ayrıca, görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı. Mağduruz, bu yatırımı yaptığımız 3 arkadaşımızla CİMER’e şikayette bulunduk.

“BİZİMLE BERABER KREDİ ÇEKİP BU İŞE YATIRIM YAPANLAR OLDU”

Sisteme dahil olmak için kredi çektiğini belirten ev kadını S.S. de şunları söyledi:

* Bu işe mart ayında girdik, bizimle beraber çok kişi bu işe girişmişti. Biz de her tarafta reklamı olan bu şirkete kredi çekip 80 bin TL para yatırdık. Baktık ki tamircisi, oto galericisi, kafe işletmecisi, inşaatta çalışan işçisi herkes bu işin içinde.

* Biz mağdur olduk. Bizimle beraber kredi çekip bu işe yatırım yapanlar oldu. Şirket sahibi, birden sistemle beraber ortadan kayboldu. Bu konuda CİMER’e şikayette bulunduk.

Mağdurlardan F.D. ise, “Şahıs burada birçok yeri ziyaret edip, yüklü miktardaki paralarla herkesin gözünü boyadı. Biz de ikna olduk, para yatırdık ama sonuç hüsran oldu. Gerekli şikayetleri yaptık, şahsın bulunması ve gereken cezayı almasını devletimizden bekliyoruz” diye konuştu. DHA-İHA

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz, dolar, kripto ve müdahale açıklaması