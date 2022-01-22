Kripto paralar çakıldı: İki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı

Kripto paralarda değer kaybı devam etti. Kasımda 68 bin doları gören Bitcoin, bugün 35 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto paralarda iki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı.

Sozcu.com.tr

Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. En fazla piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin (BTC) bugün yüzde 8’e yaklaşan değer kaybıyla 36 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Temmuz 2021 sonrasında Bitcoin’de ilk kez 36 bin doların altı görüldü. Böylece Bitcoin, Kasım 2021’de gördüğü 68 bin 789 dolarlık zirvesine göre yaklaşık yüzde 45’lik değer kaybıyla 35 bin 593 dolara kadar geriledi.

Bitcoin’de iki günlük düşüş yüzde 17’yi aştı.

BİTCOİN’DE İKİ AYLIK KAYIP 600 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bitcoin’in toplam piyasa değerinde kasımdaki zirveden bu yana düşüş 600 milyar doları aşarken, tüm kripto piyasasında iki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı.

Bespoke analistleri, 1 trilyon dolarlık kayba ilişkin “Oranların maskeleyebildiği değer yıkımının büyüklüğü hakkında fikir veriyor” dedi.

DİĞER KRİPTO PARALAR DA DÜŞÜŞTE

Bir başka önde gelen kripto para birimi Ethereum’da (ETH) bugünkü kayıp yüzde 12’yi aştı ve 2500 dolar seviyesi görüldü. ETH’de Kasım 2021’de 4 bin 891 dolar seviyesi görülmüştü. Böylece ETH de sadece iki ayda değerinin yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

Binance Coin’de (BNB) düşüş yüzde 15’i aştı ve 365 dolar seviyesi görüldü. BNB de Kasım 2021’de kaydettiği 690 dolarlık rekora göre değerinin yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

Ripple (XRP) ve Dogecoin’de (Doge) de bugün düşüşler yüzde 10’u aştı. Geçen sene Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya desteğiyle 73 dolar sente kadar yükselen Dogecoin, bugün 13 sente kadar geriledi.

Geçen sene 1,96 doları gören Ripple da bugün 61 senti gördü.

FED’İN SIKILAŞMA HAZIRLIKLARI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralıkta yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine yükselen tüketici enflasyonunu kontrol altına almak üzere varlık alımlarını bitirip faizleri artırmaya hazırlanması, hisse senetleriyle birlikte bir süredir kripto paralarda da düşüşleri beraberinde getirdi.

Kurumsal kripto para platformu FRNT Financial CEO’su Stephane Ouellette, “Kripto paralar, dünya genelinde riskli varlıklar üzerinde baskı kuran dinamiklerin aynısına tepki veriyor” dedi.

Kripto para borsası Coinbase hisseleri de dün yüzde 16’lık değer kaybı yaşadı ve şirket kasımda gördüğü zirve seviyeye göre piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetti.

Öte yandan, ABD’de Joe Biden yönetiminin dijital varlıklarla ilgili stratejisini gelecek ay açıklayacak olması da kripto paralar üzerinde baskı yaratıyor.

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