Kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, Bitcoin’deki artışa paralel olarak diğer kripto para birimlerinin de artması ile birlikte 2 trilyon doların üzerine çıktı.

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Haftasınu artışla birlikte Bitcoin’in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar oldu. Bitcoin’i 370 milyar dolarla Ethereum takip etti.

8 bin 800’den fazla coini takip eden CoinGecko’ya göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2,06 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü. An itibariyle 47-48 bin arasında seyreden Bitcoin’in ABD altyapı yasasından sonra düşmemesi ise sürpriz oldu.

ABD Senatosu’ndan çıkan altyapı yasasına göre, ‘broker’ olarak bilinen komisyoncuların işlemleri, menkul kıymet piyasasında işlem yapanlarla aynı kurallara tabi tutulacak. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da kripto üzerinde daha fazla gözetim istediğinin sinyalini verdi.

REGÜLASYONLAR OLUMLU KARŞILANDI

Bu düzenlemeden sonra kriptoların değerinin artmasının sebebei ise düzenlemenin kripto paralara yönelik bir darbe değil bir devlet güvencesi olarak yorumlanması.

Konu ile ilgili Bloomberg’e konuşan kripto hizmeti veren bir şirket olan NYDIG Küresel Araştırma Başkanı Greg Cipolaro “Kripto endüstrisinin kanun yapıcılar tarafından tanınmasının nihayetinde meşrulaştırıcı bir olay olduğunu düşünüyoruz” dedi.

50 BİN KRİTİK EŞİK

Yükseliş trendi devam eden Bitcoin için analistler 50 bin dolar bandının zorlanabileceğini iddia ediyor.

Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, kötü günlerin geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.

Gözler kritik eşik 50 bin dolardayken Bloomberg’e konuşan OANDA Europe isimli yatırım şirketinin kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, “Bitcoin artık yükseliş bölgesine geri döndü, soru bu sefer ne kadar ileri gidebileceği” dedi.

TARİHİ ZİRVEDEN DÖNMÜŞTÜ

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan’da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

Bitcoin’in düşüşünde Çin’in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla’nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk’ın Bitcoin’in çevreye yönelik zararlarına ilişkin eleştirileri etkili oldu.

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