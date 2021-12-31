Kripto piyasasında 2021: Bitcoin, Ethereum, Solana ve Dogecoin’de neler oldu?

Kripto para piyasaları 2021 yılını oldukça hareketli geçirdi. Sozcu.com.tr, kripto piyasasında 2021’de öne çıkan gelişmeleri ve piyasanın önde gelen para birimlerinin yıllık hareketlerini derledi.

Serkan ÜSTÜN

Kripto paralar 2021’de yatırımcıların yönünü çevirdiği önemli yatırım araçlarından biri oldu. Bitcoin, Ethereum, Solana gibi kripto paralar piyasa değerine göre bu yılın öne çıkanları oldu.

Dogecoin, Shiba Inu gibi şaka amaçlı coinler de bu yılın en çok konuşulan kripto paraları oldu.

KRİPTO PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

2021 çeşitli ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının kripto endüstrisini düzenleme yolunda adımlar attığı bir yıl oldu. ABD başta olmak üzere pek çok ülke düzenleme adımları atarken Çin, sert kripto yasaklarıyla 2021’de kripto gündemine damga vuran ülke oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesi kripto endüstrisi için öne çıkan gelişmelerden biri olarak karşımıza çıktı.

Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Temmuz ayında Tesla ödemeleri için Bitcoin kabulüne başladıklarını açıkladıktan sonra çevresel etkilerden dolayı bu hizmeti sonlandırması da önemli gelişmelerden biriydi. Bitcoin madenciliğine yönelik çevre ile ilgili eleştiriler de bu yıl öne çıktı.

ŞAKA COİNLERİ PİYASAYI SALLADI

2021 yılına damga vuran başka bir gelişme ise şaka temalı kripto varlıkların büyük değer kazanması oldu. Elon Musk’ın Dogecoin’i parlatmasıyla başlayan süreç Shiba Inu, Floki Inu gibi kripto paralarla devam etti.

Pek çok şaka temalı başka coin de piyasaya çıktı. Bu tür coinlerle de ilgili özellikle Elon Musk’ın piyasayı manipüle ettiği yönünde ciddi eleştiriler yapıldı.

BİTCOİN

2020 yılının ilk 5 ayında istikrarlı bir şekilde yükselen Bitcoin, mayıs ayında 58 bin 840 dolarla o güne kadarki tarihi zirvesini görmüş, sonrasında ciddi bir gerileme kaybetmişti. Yılın son çeyreğine büyük ivmeyle başlayan Bitcoin, kasımda 69 bin dolarla tarihi zirvesini gördü. Yılın son ayında ise Bitcoin 2021 genelinde sürdürdüğü yükseliş ivmesini kısmen kaybetti.

Yıla 29 bin 35 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, 31 Aralık günü 48 bin 400 seviyesinden işlem gördü. Bitcoin’in 2021’de dolar karşısında gerçekleştirdiği yıllık kazanç yüzde 67 oldu. Bitcoin’in Türk lirası karşısındaki kazancı ise yüzde 195 oldu.

ETHEREUM

Ethereum da bu yıl Bitcoin’den kısmen ayrışarak öne çıkan kripto paralardan biri oldu. Piyasa hacmi olarak dünyanın ikinci en büyük parası olan Ethereum seneye 730 dolarlık seviyeyle başladı. Sene içerisinde zaman zaman 4 bin dolar sınırını aşan Bitcoin, 31 Aralık itibariyle 3 bin 780 civarında işlem gördü.

Ethereum’daki yıllık kazanç yüzde 400’ü aştı. Ethereum’un Türk lirası karşısındaki kazancı ise yüzde 808 oldu.

SOLANA

Yılın en çok kazandıran para birimlerinden biri de Solana oldu. 2021’e 1,8 dolardan başlayan para birimi, 31 Aralık’ta 175 doların üzerinde işlem gördü.

Para biriminin dolar karşısındaki yıllık kazancı yüzde 10 bin civarında oldu. Solana, TL karşısında 17 binin üzerinde primlendi.

CARDANO

Cardano da yılın en çok primlenen kripto paralarından biri oldu. Yıla 0,1750 dolardan başlayan Cardano, 31 Aralık günü 1,3709 seviyesinden işlem görerek ABD doları karşısında yüzde 700’e yakın değer kazandı.

Cardano’nun Türk lirası karşısındaki kazancı da yüzde 1200’ü aştı.

DOGECOİN

Dogecoin de bu yılın öne çıkan para birimlerinden oldu. Mayıs ayında Elon Musk’ın twitleri nedeniyle büyük kazanç getiren para birimi, yine Musk’ın bir televizyon programına katılıp Dogecoin’le dalga geçmesi sonrasında sert düştü.

Sene başına 0,005661 dolardan başlayan Dogecoin, yıl sonunda 0,173608 dolar seviyesinde işlem gördü. Para birimi dolar karşısında yüzde 3 bin civarında primlenmiş oldu.

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