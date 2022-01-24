Kripto piyasasında kayıplar sürüyor: Bitcoin son 6 ayın en düşüğünde

Kripto para piyasası gerilemeye devam ediyor. Bitcoin bugün 34 binin altına gerileyerek geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana en düşük seviyesinde işlem gördü. Kayıplarda jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki beklentiler etkili oldu. Borsalardaki kayıplar da kripto para birimlerini etkiledi.

Sozcu.com.tr

Kripto para piyasasında kayıplar derinleşiyor. Kripto para birimlerindeki son satış dalgası Bitcoin’in altı ayın en düşük seviyesine düşmesi ve diğer dijital para birimlerinin kayıpları hızlandırmasıyla bugün ivme kazandı.

Bitcoin bugün yüzde 6,6 değer kaybederek 34 bin doların altına geriledi. Ethereum’daki kayıplar günlük yüzde 7,6’yı buldu. Ethereum temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 2 bin 200 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinden bu güne yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

PİYASA GENELİNDE KAYIPLAR HIZLANDI

Piyasada Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en büyük işlem hacmine sahip Solana ve Cardano’da da kayıplar hızlandı. Solana yüzde 19 değer kaybıyla 82 dolar seviyesinde işlem görürken, Cordano da yüzde 15’e yakın değer kaybıyla 1 doların altına geriledi.

Kripto para piyasasındaki toplam kayıp son 24 saat içinde 130 milyar doları buldu.

KRİPTO PİYASASI NEDEN DÜŞÜYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaştırmayı hızlandıracağı beklentisi, risk iştahını azaltarak ABD dolarının diğer varlıklar karşısındaki değerini arttı. Kripto varlıkların yanında borsalarda da geri çekilmeler görüldü.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Rusya Merkez Bankası’nın kriptolar için verdiği yasaklama tavsiyeleri de düşüşte etkili oldu. ABD borsalarında teknoloji hisselerinin sert değer kaybetmesi de kripto piyasasında düşüşü tetikledi.

Ayrıca Rusya ve batılı güçler arasındaki Ukrayna tansiyonunun büyüyeceğine dair endişeler de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına sebep oldu.

30 BİN SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

Luno isimli kripto para borsasının uluslararası genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı Vijay Ayyar CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Varlığın doğası gereği Bitcoin ve kriptolar piyasadaki gelişmelere çok şiddetli tepki veriyor. Mevcut duyarlılık göz önüne alındığında muhtemelen 30-32 bini test edeceğiz” dedi.

Ayyar ayrıca, “Güven eksikliği göz önüne alındığında, piyasanın yükselişe geçmesi biraz zaman alabilir” dedi.

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