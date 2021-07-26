Kriptoda Amazon ve Tesla etkisi: Bitcoin tırmanışa geçti

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 40 bin dolar bandına dayandı.

Bitcoin fiyatındaki artışının arkasında Amazon’un kripto para uzmanlarını işe almak için ilan vermesi ve Musk’ın geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte yapmış olduğu açıklamalar olduğu söyleniyor. Amazon’un ilanı, şirketin kripto para ile ödeme kabul edebileceğine dair söylentilere sebep oldu.

AMAZON İLAN VERDİ, KRİPTO HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz hafta 30 bin doların altını gören Bitcoin, Amazon ve Tesla gibi büyük şirketlerin piyasaya gireceğine dair beklentilerin oluşması ile toparladı.

Amazon’un geçtiğimiz hafta ‘dijital para uzmanı’ pozisyonu için iş ilanı vermesi kripto paraları hareketlendirdi. Online satış devi Amazon’un bu ilanı, dünyanın en değerli şirketlerinden birinin kripto alanına yöneleceğine dair söylentilere neden oldu. Bu ilan, Amazon’un gelecekte kripto para ile ödeme kabul edebileceği şeklinde yorumlandı.

40 BİNE DAYANDI

Amazon’un ilanının ve Musk’ın Bitcoin ile ilgili olumlu konuşmasının ardından tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün sabah saatlerinde Londra’da 39 bin 681 dolar seviyelerini gördü.

An itibariyle 37-38 bin dolar arasında seyreden Bitcoin’deki yukarı yönlü hareketlenme ile birlikte Ethereum ve Dogecoin gibi diğer kripto para birimlerinin de değeri yükseldi.

Ethereum’un fiyatı son 24 saat içinde yüzde 8,8 yükselirken bu para biriminde bir hafta içindeki değer artışı yüzde 20’yi buldu. Dogecoin ise 15’in üzerindeki artış ile dikkat çekti.

MUSK NE DEMİŞTİ?

Bloomberg’in haberinde, Amazon hakkındaki spekülasyonların yanı sıra Tesla CEO’su Elon Musk ve Ark Investment şirketi CEO’su Cathie Wood’ın kripto paralar hakkındaki olumlu yorumlarının da Bitcoin’in yükselişinin önünü açtığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta Musk, Tesla’nın yakında tekrar Bitcoin ile alışverişe imkan tanıyabileceğini söylemişti. Musk konuşmasında, “SpaceX’in hesabında Bitcoin var. Tesla da elektrikli araç satışında Bitcoin’i büyük ihtimalle kabul edecek” ifadelerine yermişti.

DEVLETLER MESAFELİ

Ancak tüm bu olumlu havaya rağmen kripto paralarla ilgili pek çok endişe bulunuyor. Terörün finansmanı ve kara para gibi konular nedeniyle üzerinde dikkatle durulan kripto paralara çeşitli ülkelerden gelen müdahaleler nedeniyle yatırımcılar da diken üstünde kalmaya devam ediyor.

İngiltere, Kanada, İtalya, Çin’in düzenlemeleri kripto kullanıcıları tarafından dikkatle takip edilirken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’a cephe alan ülkelerin yanında bazı bankalar da kripto para borsalarına ödeme yapmak için aracı olmak konusunda mesafeli.

Çin’in madenciliği yasaklamasının yanı sıra ABD’li düzenleyicilerin de bu alanlara dair sürekli mesaj vermesi, yatırımcıları kaygılandıran bir başka endişe.

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