Kriptolar kritik eşikte bekliyor

Kripto paralar düşüşle sarsılırken hâlâ tarihi zirveden uzak seyrediyor. Uzmanlar Fed kararı okunmadan piyasada yeni bir hamle yapmanın riskli olduğunu belirtti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş dalgası kripto varlıkları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitcoin haftalık %8.07 düşüşle tarihi zirvesinden uzaklaşırken, Ethereum ise uzun zaman sonra %13.14 düşüşle 4 bin doların altına geriledi. Düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi. Küresel piyasalarda Omicron varyantının ekonomiye olabilecek etkileri ve Fed’in para politikasında sıkılaşmaya gitme ihtimali risk iştahını azalttı. Altının ons fiyatı faiz artırım endişeleri ile yükselmezken, güvenli liman noktası ABD tahvilleri oldu. Kripto paralarda ise önemli bir eşiğe gelindi. Dün 45.894 dolara gerileyen Bitcoin 200 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya çabalıyor.

AYI PİYASASI İÇİN ERKEN

Bitcoin’in kasım ayında 41 bin dolar seviyesinden başlayarak 69 bin dolar seviyelerine hızlı bir çıkış gerçekleştirdiğini belirten Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bu nedenle piyasalarda ayı ve boğa kararını görmek için birkaç günlük daha süreye ihtiyacımızın olduğunu, en azından Fed kararını okumadan piyasada yeni bir hamle yapmanın riskli olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Süllü’ye göre Bitcoin ve Ethereum ayrışması izlenebilir. Bitcoin’in 46.700 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamasına tutunması halinde yeniden 50 bin dolar tepkilerinin görülebileceğini belirten Süllü, “Ethereum’da 3.975 dolar seviyesinin kırılması ile başlayan formasyon 3.400 dolar seviyelerine kadar baskıya işaret ediyor” dedi.

İngiltere’den kripto uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey bankalar ve diğer finansal kuruluşları, regülatörler yeni kurallar ortaya koyana kadar aşırı oynaklık gösteren kripto varlıklar konusunda uyardı. BoE’nin Finansal Politika Komitesi toplantısının ardından konuşan Başkan Bailey, kripto varlıklara ilişkin getirilecek yeni kuralların inovasyonun ve rekabetin desteklenmesi ihtiyacı ile risk yönetimi arasında dengeyi sağlayacağını vurguladı.