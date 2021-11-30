Kriptolara merkez bankaları yön verir

Omicron’un ekonomilerde yeniden kapanmaya neden olabileceğine ilişkin korkular para piyasalarında öne çıktı. Fed’in atacağı gevşeme adımları kripto paralara yön verebilir.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Kripto para birimleri cuma günü gelen sert satışın ardından haftanın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Güney Afrika’da yeni varyant Omicron’un ortaya çıkmasıyla dünya genelinde pandeminin kötüleşebileceğine yönelik beklentiler yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda risk iştahı artarken, kripto paralarda sert satışlar görüldü.Yeni varyanta yönelik tedirginlik arttıkça merkez bankalarının sıfır faiz politikasını terk edip, ultra gevşek para politikalarında normalleşmeyi engelleyeceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Bu süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ‘varlık alımlarını azaltma programlarını ne hızda devam edeceği, sıfır faiz politikasından ne zaman çıkacağı’ kripto paralar için de kritik önemde olacak.

ENFLASYON SORUN

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “ABD’de dahi yüzde 6.2’ye çıkan enflasyon her ne kadar geçici dense de varyantın yayılması ve bu zamana kadar yapılan aşılamanın varyanta karşı yeteri kadar etkili olmadığı bir senaryo söz konusu olursa 2022 ve 2023 dünyanın gıda ve tedarik zincirindeki aksamadan kaynaklı yüksek enflasyon dönemine sokacaktır” ifadelerini kullandı.

Risk iştahı canlanabilir

– Beste Naz Süllü, “İlk olarak pandemi döneminde yapılan yardımların aksatılmaması ve teşvikler kripto para fiyatlarını yukarı yönde etkiler” dedi. Süllü, “Büyük merkez bankalarının ekonominin hassas dengesine zarar vermemek için faizleri artırmaması ya da faiz artırımını ötelenmesi risk iştahını yeniden canlandıracağı gibi kripto paralarda yukarı yönlü bir hareket yaratabilir” diye konuştu.

Bitcoin 11 ayda yüzde 72 yükseldi

İki haftadır kripto para birimlerinde yaşanan sert dalgalanma Bitcoin fiyatlarına da yansıdı. Önde gelen kripto para birimlerinden Bitcoin’in ortalama fiyatı 1 Ocak’ta 33.141 dolar düzeyinde bulunuyordu. Bitcoin dün 57.063 dolar seviyelerinde dengelendi. Böylece Bitcoin 11 aylık dönemde yüzde 72’den fazla değer kazandı. Büyük merkez bankalarının uyguladığı teşvik politikalarından destek alan Bitcoin 68.935 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini görmüştü. Ancak daha sonra ABD’nin devreye almayı planladığı yaptırım kararlarının etkisiyle düşüşe geçti.