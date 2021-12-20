Kriptoları zorlu günler bekliyor

Toparlanma gayretine giren kripto paraların yıl sonuna kadar yeni bir ralli başlatması zor görünüyor. 2022’de Bitcoin’in bugünkü seviyelerden daha iyi bir konumda olabileceği vurgulanıyor.

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin‘in 50 bin dolar seviyelerinin hemen altında satış baskısı yaşadığı ifade edildi. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alımlarını azaltma ve 2022 yılında faiz artışı sinyali vermesinin kripto para yatırımcılarını tedirgin ettiği belirtiliyor. Ancak düşük seviyelerin özellikle “balina” olarak nitelendirilen büyük yatırımcılar için alım yönlü fırsat olarak da görüldüğü belirtiliyor.

DENETİM GİRİŞİMİ

Kasım ayında 69 bin dolar seviyesini görerek tarihi rekorunu kıran Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyelerini göreceği belirtiliyordu. Fakat, büyük merkez bankalarının genişlemeci para politikalarını terk etmeye başlamasıyla yatırımlar güvenli limanlara yönelirken, kripto paralarda da yön arayışı başladı.

Geçen hafta 46 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, dün 47.250 dolar seviyelerinden işlem gördü. Ethereum ise 3.900 dolar civarında dalgalandı.

Kripto paralara ilişkin yasal çerçeve ve denetim için ABD’de hazırlıklar devam ederken, hazinenin iç finans müsteşarı Nellie Liang, Bloomberg News’e verdiği bir demeçte “Kongre yasa çıkarmazsa, düzenleyiciler sahip oldukları yetkiyi kullanmaya çalışacak, ancak yeterli gözetim yetkilerinden yoksun kalacaklar” dedi.

İYİ PERFORMANS

“Yıl sonunda şimdiye göre daha yüksek olacağımızı bekliyordum” diyen Kripto borsası Kraken’in CEO’su Jesse Powell “Sadece 10 yıllık grafiğe baktığınızda bu size bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Dünyadaki diğer tüm varlıklardan daha iyi performans gösterdi” diye konuştu.

‘Tutarlı bir tahmin yapmak çok zorlaştı’

■ ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle’ın CEO’su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin’in 31 Aralık’tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.

Kripto para platformlarına ilişkin analizler de yapan Allaire, dünyanın önde gelen kripto paralarının web 3.0 olarak bilinen merkezi olmayan internetin “çok önemli bir yapı taşı” olacağını ileri sürdü.