KRİPTONUN KARANLIK YÜZÜ: ENERJİ

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NFT’nin mimarları yeni bir dünya yaratmak istiyor. Decktopus’u iş hayatında nasıl kullanabilirim? Alphabet, Temizliği Robotlara yaptırıyor. Alexa artık sohbetlerinize katılacak! Apple’ın otomobili tam otonom olacak. ESG yatırımının kör noktası: Tedarik zinciri. Geleceğe Yarış: Çılgın Kobalt Arayışı. Havalı Çocuklar Neden Kablolu Kulaklık Takıyor? İnternette bir dakikada neler oluyor? Kriptonun karanlık yüzü: Enerji. —

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