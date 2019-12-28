Kris Jenner canlı yayında rezil oldu

Kris Jenner, kızlarının birer birer imparatorluk kurmasını sağladı ama çoğu anne gibi teknolojiyle başı biraz dertte. Sosyal medya hesabından kızı Kim Kardashian’ın konuşmasını canlı yayında paylaşacağı sırada yaşadığı karışıklık kameralara yansıdı ve izleyenleri kahkahaya boğdu.

Düzenledikleri Noel partisinde kızı Kim Kardashian’ın konuşma yapacağı sırada Kris Jenner’ın Instagram uygulamasıyla verdiği savaş dikkat çekti.

Kris Jenner Instagram Live’den canlı yayına bağlandığında ön kameranın aktif oluşu ve arka kameraya bir türlü geçemediği görüntüleri görenler, “Neden kimse yardım etmedi?” sorusunu sordu.

Aile dostları ve makyaj artisti Hursh Achemyan’ın çektiği görüntülerde 64 yaşındaki Jenner’ın canlı yayın sekmesini çözmeye çalışırken kızının tüm konuşmasını kaçırmasına sosyal medya kullanıcıları, “Şu ana kadar izlediğim en iyi video”, “Tam bir annesin” gibi yorumlar yaptı.