Kristal Elma’dan Sadettin Teksoy’a 2 Ödül

Türkiye’nin Prestiji en büyük Reklam Ödülleri Yarışması “31. KRİSTAL ELMA“dan 2 ödül.

“Sosyal Medyada Ünlü Kullanımı” ve “Markalı İçerik” kategorilerinde Tribal Worldwide İstanbul, Netflix için hazırladığı Türk-Amerikan ortak yapımı “Sadettin Teksoy Starcourt’ta!” çalışmasıyla 2 ödülle taçlandırıldı.

1988 yılından beri gerçekleştirilen Kristal Elma, 2013 yılından itibaren dünyanın en önemli pazarlama – iletişim ustalarını konuk eden bir festivale dönüşmüştür.

AlaturkaOnline Ailesi olarak Sadettin Teksoy ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.