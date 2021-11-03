Kristen Stewart, sevgilisi Dylan Meyer’a evet dedi

Twilight ile adını dünyaya duyuran Kristen Stewart, kız arkadaşı Dylan Meyer’in teklifine “evet” dedi. 31 yaşındaki oyuncu, salı günü Howard Stern’de Prenses Diana’yı oynadığı yeni film Spencer’ın tanıtımının yapıldığı sırada haberi verdi.

Sozcu.com.tr

Stewart bir yıl önce, Meyer ile evlenmek istediğini ve nasıl evlenme teklif edeceğini düşündüğünü söylemişti.

Çiftten evlilik haberi geldi. Stewart, katıldığı bir etkinlikte haberi doğruladı. Stewart’ın beraber olduğu Dylan Meyer; Moxie (2021), Rock Bottom (2019) ve Miss 2059 (2016) filmleriyle tanınan bir yazar ve oyuncu.

Stewart, daha önce de süper model Stella Maxwell, Sara Dinkin, St Vincent, Alicia Cargile, Rupert Sanders, Robert Pattinson, Michael Angarano ve 2016 yılında hayatını kaybeden Anton Yelchin ile beraber olmuştu.

Temmuz 2012’de Twilight’taki başrol oyuncusu Pattinson’ı Pamuk Prenses ve Avcı yönetmeni Sanders ile aldattığı ortaya çıkınca uzun bir süre gündemde kalmıştı. Ancak Stewart, Pattinson ile ilişkisini bitirdikten sonra kadınlarla birlikte olmaya başladı.

Kristen, 2020’de InStyle’a lezbiyen olarak etiketlenmekten dolayı baskı altında hissettiğini söyledi:

“İlk kez bir kızla çıktığımda, hemen lezbiyen olup olmadığım soruluyordu. Tanrım, 21 yaşındaydım. Belki de birlikte olduğum insanları inciten şeyler varmış gibi hissettim. Açıkça eşcinsel olmaktan utandığım için değil, bir şekilde kendimi halka vermekten hoşlanmadığım için kendimi hırsız gibi hissettim.”

Stewart ve Dylan 2019’un başından beri birlikteler.

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