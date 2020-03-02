Kritik gelişme: Yunan Başbakan, Trump ile mültecileri konuştu

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve ABD Başkanı Trump arasında Türkiye’nin sınırlarına açmasından sonra önemli bir görüşme yaşandı.

Telefon görüşmesi sonrası Trump tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’ın kendi sınırlarını koruma hakkına vurgu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin İdlib’deki hain saldırı sonrası aldığı mülteciler için Avrupa sınırlarını açma kararı başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti.

Özellikle Yunanistan-Türkiye sınırındaki mültecilere sert müdahalelerde bulunan Yunan makamlarının kullandığı yöntemler nedeniyle bir mülteci feci şekilde can verdi.

İLGİLİ HABER Sınırda ilk ölüm! Dehşet verici görüntüler geliyor İLGİLİ HABER İstanbul’daki mülteciler: Gitmemiz için bedava araba lazım