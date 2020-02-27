Kritik gollerin oyuncusu Martin Skrtel!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir’in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 de lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole daha imza atmıştı.

Ligin 8’inci haftasında turuncu lacivertli takımın konuğu Göztepe karşısında 2-1’lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2’nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9’uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti.

CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir 2-0 Sporting Lizbon (ikinci yarı oynanıyor) Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz… UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1`in rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon`u ağırlıyor. Deplasmanda tur şansını zor sokan Başakşehir İstanbul`da bir sürprizin peşinde. Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçının canlı izle linki ve tüm detayları haberimizde. İlgili Haberi Oku

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87’nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90’ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi.

Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.