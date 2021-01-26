Kritik görüşme sonrasında Yunanistan’dan Türkiye açıklaması

Son aylarda tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında dün kritik bir gelişme yaşandı… İki komşu ülke arasındaki istikşafi görüşmeler yaklaşık 5 yılın ardından dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde saat 11:00 sularında başlayan görüşme 14:30’da tamamlanırken bugün Yunan basını görüşmenin detaylarını ve sonuçlarını okurlarına duyurdu.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu olan eKathimerini, Yunan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde görüşmenin detaylarını ve Yunanistan’ın beklentilerini aktardı.

Haberde, “Yunanistan, pazartesi günü tekrar başlayan istikşafi görüşmelerin devam edebilmesi için Türkiye’den önemli ilerleme için somut adımlar bekliyor” ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynakların aktardığına göre Atina yönetiminin ilerleme ve iyileşme görmek istediği alanlar ise, “Türkiye’nin Ege’deki provokasyonlarının sona ermesi”, “Ankara’nın savaş tehdidini (casus belli) sonlandırması” ve “Türkiye’nin uluslararası yasalara uyması” yer alıyor.

YUNAN YORUMU: “ERDOĞAN’IN İSTEĞİ”

Kathimerini’nin Yunanca yayın yapan edisyonunda ise Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmelerin yerinin son anda değiştiğini yazdı. Gazete, görüşmenin öncelikle Swissotel’de gerçekleşeceğini fakat daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne alındığını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılmasının da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilişkilerin iyileşmesi konusunda hevesli olduğu yönünde yorumlandı.

Gazete gelecek görüşmenin Şubat sonunda ya da Mart ayı başında Atina’da gerçekleşeceğini yazarken, “Kesinlikle AB Zirvesi’nden önce olacak zira iki ülkenin iyi ilişkiler geliştirme konusunda ilerlemeye devam ettiğinin mesajı verilmek isteniyor” yorumunu paylaştı.

AVRUPA BİRLİĞİ: MESAJI ALDIK

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün toplandı. AB Dışişleri Konseyi kapsamında yapılan toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ele alınan konulara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Borrell, “Türkiye ile ilişkilerimizi de ele aldık. Son Konsey kararları ile Türkiye’nin mesajını not ettik ve jestleri gördük. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini sürdürmek için iletişimde kalmanın gerekliğinin altı çizildi. Bugün Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başladı. Bu görüşmeleri destekliyoruz. Kıbrıs sorununun da Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında çözülmesini destekliyoruz. AB olarak Kıbrıs görüşmelerine gözlemci olarak davet edildik. Gelişmeleri gelecek haftalarda yakından izlemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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