Kritik kabine toplantısı öncesi KYK borçlusu gençlerden çağrı

Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan’ın KYK borçlarındaki faizlerden yakınan gençlerle ilgili açıklaması, gözleri pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına çevirdi. Kabine toplantısı öncesi kamera karşısına geçen KYK borçlusu öğrenciler, “Somut ve gerçek çözümler bekliyoruz” diye seslendi.

Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerle birlikte yüksek miktarda artışlar görülmesi ve öğrencilerin haykırışlarını sosyal medyada duyurmasının ardından, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu “KYK borçları kaldırılsın” kampanyası başlatmıştı.

Öğrencilerden yükselen seslere CHP lideri Kılıçdaroğlu da yanıt vermiş, CHP’nin iktidar vaatlerinden olan KYK borcu faizlerinin silinmesi önerisini yineleyerek “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI GÖZLERİ KABİNE TOPLANTISINA ÇEVİRDİ

Yükselen tepkiler ve muhalefetin konuyu dile getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklamada bulunarak, “Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız” demişti. Erdoğan’ın bu açıklaması, gözleri pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına çevirdi.

“SOMUT VE GERÇEK ÇÖZÜMLER BEKLİYORUZ”

“KYKlılarKabinede” sosyal medya etiketinde binlerce paylaşımda bulunan öğrenciler, “Somut ve gerçek çözümler bekliyoruz” diye seslendi.

“KREDİMİZİN AFFOLMASINI İSTİYORUZ”

Bazı öğrenciler, KYK borçlarıyla ilgili yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

* “25 bin liralık borcum 75 bin oldu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum! Gelecek kaygısı yaşıyorum. Kredimin affolmasını istiyorum.”

* “Okurken aldığım kredi iş bulma sürecinde icralık oldu. Aileme bakmak için girdiğim fabrikadaki maaşımın 4’te 1’i bu borca gidiyor. Ne kendim geçinebiliyorum ne de aileme destek olabiliyorum. Milyonlarca KYK borçlusu gibi mağdurum. Biz bu borçları ödeyemiyoruz”

“ÖDEYEMİYORUM, GEÇİNEMİYORUM”

* “Okurken aldığım KYK borcum için icralık oldum, birkaç işte çalışmama rağmen ödeyemiyorum, geçinemiyorum!”

* “30 bin lira olarak aldığım kredi 76 bin lira olarak benden geri isteniyor. Bu borcu nasıl ödememizi bekliyorlar gerçekten anlamıyorum.”

* “Eğitimin borcu da, haczi de olmaz. Yetkililerin bir önce bu konuya el atmalarını istiyoruz.”

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