Kritik Ukrayna görüşmesi Salı günü

Ukrayna ve Rusya arasındaki gergin durum sürerken ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyu görüşmek üzere Salı günü bir video görüşmesi yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde gerginleşen Ukrayna krizini Salı günü bir video görüşmesinde masaya yatıracak.

Kremlin tarafı ilk açıklamayı yaparak görüşmeyi doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Interfaks haber ajansına yaptığı açıklamada görüşmenin Salı akşamı yapılacağı bilgisini verdi.

Beyaz Saray da yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmesinde stratejik istikrar, siber ve güvenlik konuları dahil ABD-Rusya ilişkileri hakkında bir dizi konu başlığının ele alınacağı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden’ın görüşmede, ABD’nin Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi vurgulayacak ve ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yeniden teyit edecek” dedi.