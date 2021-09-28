Kritik zirve öncesinde Suriye’den tehdit gibi Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, ülkesinin kuzeyindeki Türk ve ABD askerlerinin varlığını ‘yasadışı ve uluslararası hukukun açık ihlali’ olarak nitelerken, Türk ve Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılacağını söyledi.

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, ülkesinin kuzeyindeki Türk ve ABD askerlerinin varlığını ‘yasadışı ve uluslararası hukukun açık ihlali’ olarak niteledi. Mekdad, Türk ve ABD askerlerinin ülkeden gönüllü olarak ayrılmaması durumunda, kendileri tarafından çıkartılacaklarını ifade etti.

Mikdad, Suriyeli mültecilere evlerine dönme çağrısı yaparken, dönenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her tür önlemlerin alındığını vurguladı. Mikdad, Batılı ülkeleri Suriyelilerin çektiği acılar üzerinden kendilerine fayda sağlamak ve onların iyiliğini düşünüyor gibi yapmakla suçladı.

‘TÜRK VE AMERİKAN ASKERLERİ ÜLKEDEN ÇIKARILACAK’

Yüzlerce ABD askeri, halihazırda Suriye’nin doğusunda konuşlanmış durumda. ABD burada YPG’ye verdiği destekle biliniyor. Öte yandan, Türkiye de Esad güçlerine karşı muhalif gruplara destek verdiği için Suriye’nin kuzeyinde bulunuyor.

Türk ve Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılacağını söyleyen Mikdad, “Suriye’nin büyük bölümünden teröristleri nasıl silip attıysak işgali de aynı azim ve kararlılıkla, uluslararası hukukun mümkün olan tüm araçlarını kullanarak sona erdireceğiz” dedi.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLADI

Bu açıklamalar, Erdoğan ve Putin’in Soçi buluşması öncesi geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Suriye gündemiyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Rusya, Ankara’ya Esad’la masaya oturması ve İdlib’ten radikal grupları çıkarması için baskı yapıyor. Soçi’den gelecek mesajlar, Suriye’nin geleceği ve Türk, ABD askerlerinin durumu için de büyük önem taşıyor.

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