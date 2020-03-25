Kriz bahanesiyle müteahhit kıyağı

Corona virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla açıklanan 100 milyar liralık pakete eklenen konut kredisi teşvikinden sonra müteahhitlere şimdi de otopark kıyağı geldi.

2018 Şubat ayından itibaren yapılan yeni binalarda “her daireye 1 otopark” yapma zorunluluğu 5’inci kez ertelendi. Ertelemeye bu kez de Corona virüsü gerekçe gösterildi.

3 DEĞİL HER DAİREYE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22 Şubat 2018 yılında yayımladığı Otopark Yönetmeliği’nin en kritik maddesi olan “her daireye 1 otopark” zorunluluğunu 31 Mart’tan 30 Haziran tarihine kadar yine erteledi.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete’de, ertelemeye ilişkin herhangi bir gerekçe yazılmadı. Ancak müteahhitler geçen hafta Corona virüsü tedbirleri kapsamında memurların idari izinli sayılması nedeniyle ruhsat işlemlerinde aksamalar yaşadıklarını, bu nedenle otopark zorunluluğun acilen ertelenmesi gerektiğini hükümete iletmişlerdi.

2 yıl önce çıkarılan ancak yürürlüğe geçirilemeyen otopark yönetmeliğine göre, yeni inşa edilecek binalarda her bir daireye en az bir otopark alanı yapılması gerekiyor. Halen ise her 3 daireye bir otopark yapılıyor.

İlk yönetmelik 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlandığında müteahhitlerin sıkıntı yaşamaması için “bir daireye bir otopark” zorunluluğu getiren maddenin uygulaması 1 Haziran 2018 olarak belirlendi.

BİR GÜN KALA DEĞİŞTİRİLDİ

Uygulamanın başlamasına bir gün kala 31 Mayıs 2018’de yönetmelik değiştirildi ve 1 Haziran 2018 tarihi 1 Ocak 2019’a ötelendi. Bu tarih yaklaşırken de müteahhitlerden yine itirazlar yükseldi.

Çevre Bakanlığı 7 Aralık 2018’de otopark zorunluluğunu 6 ay daha uzatıp 30 Haziran 2019 tarihine erteledi. Uygulama başlamasına yine bir gün kala yeniden 6 aylık uzatma kararı alındı. Böylece otopark zorunluluğunun başlayacağı tarih 31 Aralık 2019 oldu.

31 Aralık günü geldiğinde herkes 1 Ocak 2020’de yeni sisteme geçilmesini bekliyordu ki, aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni bir yönetmelik değişikliğiyle uygulama 3 ay daha uzatılıp 31 Mart 2020’ye çekildi.

Çeşitli gerekçelerle 4 kez ertelenen otopark zorunluluğu yeniden ve 3 ay daha uzatılarak 30 Haziran 2020’ye ötelendi. Yeni bir erteleme olmazsa her daireye bir otopark zorunluluğu 24 aylık uzatmanın ardından yürürlüğe girmiş olacak.