Kriz kahininden Fed yorumu: Balonu patlatacak iğne olabilir

Tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımındaki artışa işaret ederek 2008 küresel finans krizini önceden öngören isimlerden Peter Schiff, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) corona virüsü endişeleri nedeniyle imza attığı yarım puanlık faiz indiriminin hisse senedi piyasalarında şişen balonu patlatabilecek iğne olabileceğini söyledi.

Market Watch’a konuşan Wall Street kâhinlerinden Schiff, “Sorun iğne değil, sorun balon ve balon patladığında hava balondan dışarı çıkıyor ve zarar veriyor” dedi.

“Bu corona virüsü olmasaydı başka bir şey olurdu” diyen Euro Pacific Capital CEO’su Schiff, hem hisse hem de tahvil piyasasında bir çöküş yaşanacağını ve gelmekte olan krizin 2008’dekinden çok daha kötü olacağını iddia etti.

BOZUK SAAT BENZETMESİ

Market Watch’tan Mark Decambre, 2008 krizini önceden öngörse de Schiff’in birçok öngörüsünün de gerçekleşmediğini hatırlattı.

Rekor düzeyde düşük işsizliğe ve güçlü ekonomik faaliyete rağmen Fed’in hiçbir zaman ekonominin iyileşmesine izin vermediğini belirten Schiff, kendisine yönelik “bozuk saat misali günde iki kez doğru gösteriyor” eleştirisine “Onlar kaybeden ele, ben kazanan ele oynuyorum” yanıtını verdi.

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