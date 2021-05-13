Kriz ve işsizlik, salgını düşünecek hal bırakmadı

Salgının Türkiye’de kontrolden çıkması ve yöntemi eleştirilen kapanma politikaları, vatandaşın ekonomik yükünü taşınamaz noktaya getirirken, ekonomik kriz ve işsizlik, salgını toplumun gündeminden çıkarmış durumda. Toplumun yüzde 61.5’i Türkiye’nin en önemli sorununu işsizlik ve ekonomi olarak görüyor. Coronavirüs salgınını toplumun en önemli sorunu olarak görenlerin oranı ise yüzde 10.8’de kaldı. Metropoll’ün araştırmasına göre alt kırımlara bakıldığında kapanmaların hayata geçtiği nisan ayında yüzde 38.1 ile ekonomi en büyük sorun olarak görülürken bunu yüzde 23.4 ile işsizlik izledi. Hükümetin başarısız politikalarını en büyük sorun olarak görenlerin oranı ise neredeyse ikiye katlanarak yüzde 6.2 oldu.

DALGA DALGA ARTTI

Yaklaşık 1.5 yıldır süren salgın boyunca neredeyse destek almayan ve işsizlik ve enflasyonun getirdiği ekonomik yükü taşımaya çalışan vatandaşın ülke sorunlarına bakışı da kapanma dönemlerine göre farklılık gösteriyor. Metropoll araştırmasına göre coronavirüs vakalarının Türkiye’de görüldüğü ve neredeyse tüm ülkenin evlere çekildiği Mart 2020’de vatandaşın en büyük problemi yüzde 51.7 ile salgın idi. Bunu yüzde 19.4 ile ekonomi, yüzde 10.4 ile işsizlik izliyordu.

NORMALLEŞTİK AMA…

İkinci dalganın görüldüğü Ekim 2020’ye gelindiğinde ise toplumun yüzde 45.3’ü ekonomiyi en büyük problem olarak görürken işsizlik 15.6, salgın ise toplumun yüzde 8.7’si tarafından en büyük sorun olarak görüldü. Daha sonra oldukça yanlış bulunan normalleşme kararının alındığı Mart 2021’de toplumun yüzde 51.5’i için ekonomi, 14.4’ü için ise işsizlik en büyük problem oldu.

Metropoll Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021 araştırmasının sonuçları işsizlikteki yükselişin de toplumdaki yansımasını ortaya koydu. Gerçek işsizlik rakamları 9 milyonun üzerine çıkarken, Metropoll araştırmasına göre ise 4 vatandaştan 1’inin problemi işsizlik. Diğer taraftan bir dönem toplumun en önemli problemleri arasında yer alan Suriyeli sığınmacılar tamamen gündemden çıkmış durumda. Sık sık arkasına sığınılan “dış güçlerin” en önemli sorun olduğunu görenlerin oranı ise yüzde 1.1.