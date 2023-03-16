Krizdeki First Republic Bank 30 milyar dolar mevduat almaya yakın

ABD’nin en büyük bankaları, California merkezli First Republic Bank’a yaklaşık 30 milyar dolar mevduat aktarmak için anlaşmaya yakın.

Kaynaklar, söz konusu bankalar arasında JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Truist Financial ve PNC Financial Services Group’un bulunduğunu belirtti.

ABD’de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan bankanın JPMorgan, Bank of America ve Citigroup’tan 5’er milyar dolarlık, daha küçük bankalardan daha ufak miktarlı mevduat alacağı belirtildi.

First Republic, Fed ve ABD Hazine Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

First Republic Bank’ın hisseleri bugün yüzde 36’lık sert düşüş kaydederken haberin ardından yüzde 10 yükseldi. Bloomberg News daha önce bankanın olası satış da dahil bazı stratejik opsiyonları gözden geçirdiğini duyurmuştu.

Banka pazar günü yaptığı açıklamada, Fed ve JPMorgan Chase & Co.’nun dahil olduğu kurumlarla olan anlaşmalardan kaynaklanan operasyonları finanse etmek için 70 milyar dolardan fazla kullanılmamış likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.