Krize çözüm önerisi… 9 Ocak 2022 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Krize bilezikli, küpeli çözüm… 9 Ocak 2022 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yayında hemen izle!

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Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, hafta sonu 19.00’da FOX’ta!

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