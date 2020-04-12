Kuaför ve berberlerden salgın döneminde kişisel bakım önerileri

ANKARA (AA) – AYBÜKE İNAL – Kuaför ve berberler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dükkanların kapandığı bu süreçte, saçlarını ve kişisel bakımlarını evde yapan kişilere önerilerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, kişisel bakımları ve saç kesimlerini evde yapmaya başlayan pek çok kişi, güzelliklerini muhafaza etmenin yollarını aramaya başladı.

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, evde saç bakımının nasıl yapılması gerektiğini AA muhabirine anlattı.

Erdoğan, kadınların röfle, boya ve kesim işlemlerini kendi kendilerine yapmamalarını, bunun ilerleyen zamanlarda geri dönüşü zor olan sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Evde kaldıkları sürede kadınların saç maskeleri ve bitkisel karışımlarla saçlarını sürekli beslemeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Saçına yoğun işlemler yaptıran kadınlar, şu an fön çektirmedikleri, boya yaptırmadıkları için saçları dinleniyor. Dolayısıyla evde çeşitli saç maskeleri yaparak bu süreci fırsata çevirebilirler. Bu, saçı onarmak için bir fırsattır ve saça çok iyi gelecektir." dedi.

– "Boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz"

Kuaför Eser Kansuva da kadınların evde kaldıkları bu dönemde ufak çaplı işlemleri kendi kendilerine yapabileceğini ancak mutlaka kuaförlerinden yardım almaları gerektiğini söyledi.

Yanlış boya ve numara seçiminin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Kansuva, "Yanlış boya kullanımı saçların farklı bir renk almasına sebep oluyor. Biz de ilerleyen dönemlerde bunu değiştirmek için açıcı kullanıyoruz. Bu saçı çok yıpratan bir işlem. O yüzden kadınlarımızın bu işlemleri yapacaklarsa kuaförleriyle iletişim halinde olmaları çok önemli. Biz isteyen müşterilerimize çeşitli boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz. Bunu yapan başka kuaförler de var." diye konuştu.

Kansuva, kadınların saçlarını kendi kendilerine kesmelerini ise kesinlikle tavsiye etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Saçın yıpranan kısımlarını ya da kırıklarını evde kesmeye çalışmak telafisi zor hatalara sebep olabilir. O yüzden saçın yıpranan kısımlarını saç serumları, maskeler ve bitkisel karışımlarla onarmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Benim naçizane birkaç tane bitkisel tavsiyem var. Evde kolay yapılabilir. Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp saçlara masaj yapmak kurumuş, kırıkları olan saçlara inanılmaz iyi geliyor. 20 dakika bekletip daha sonra da yıkıyoruz."

– "Saçlarını uzatsınlar"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da berbere gidemeyen erkeklere günlük rutinlerini nasıl devam ettirmeleri gerektiğini anlattı.

Evlere ve iş yerlerine gizlice saç kesimine gidilmemesi için meslektaşlarını uyaran Kara, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkati çekti.

Erkeklerin evde kaldıkları bu süre zarfında saçlarını uzatmaları tavsiyesinde bulunan Kara, "Yine de mecbur olan erkekler, evdeki makaslarla favori ve kulak üstünü alabilirler. Saçın üstlerinin uzun olması zaten kötü bir anlam ifade etmez. Ancak onun dışında saçlarını uzatsınlar. Bu süreç bittiğinde biz tüm müşterilerimize bambaşka bir imaj yapacağız. Türkiye'deki tüm berberler onları bekliyor olacaklar. " diye konuştu.